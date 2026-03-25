Grave acusación sobre el vestuario del Barcelona: "Se echó alcohol en la botella de Gatorade"

Un exazulgrana ha confesado una anécdota que presenció siendo él canterano con un jugador que fue considerado en su día como fichaje estrella

Ahora está de moda hablar en los podcast. Un formato que parece mucho más íntimo y con el que muchos famosos se encuentran más cómodos y desvelan los entresijos de sus respectivas profesiones. Pues bien, Albert Dalmau, exjugador del FC Barcelona, ha sido protagonista en el podcast Montiliving por contar una travesura que en su día hizo todo un internacional en el primer equipo azulgrana.

El exjugador barcelonista ha hecho referencia a los últimos días de Alexander Hleb como culé. Con él coincidió en una pretemporada, cuando Dalmau era jugador del filial. Todo ocurrió en una gira veraniega, cuando el bielorruso decidió tomarse una copa mientras estaba en el banquillo: "Él sabía que en dos o tres días se iba, y en la típica botella de Gatorade, había Gatorade, pero también se metió un culín de alcohol".

Cabe recordar que Hleb llegó al Camp Nou como fichaje estrella en verano de 2008 avalado por su buena trayectoria en el Arsenal. Un refuerzo que costó 15 millones de euros más dos en variables. Un grave esguince de tobillo que sufrió al principio de la temporada pronto le relegaría al banquillo. Y nunca encontraría la regularidad en el equipo azulgrana.

Al año siguiente fue cedido al Stuttgart, pero regresó al Barcelona tras no cuajar en el conjunto alemán. El 31 de agosto de 2010 fue cedido nuevamente, esta vez al Birmingham City inglés por una temporada, al no contar para los planes de Pep Guardiola.

Ya en la temporada 2011-12 fue cedido al Wolfsburgo, pero tampoco rindió en el cuadro germano, que decidió no prolongar su préstamo a los seis meses de su aterrizaje. por lo cual Hleb estuvo en la obligación de regresar al F. C. Barcelona para poder cumplir su contrato que lo tenía ligado hasta junio de 2012.

Alexander Hleb llegó a un acuerdo para "la desvinculación anticipada" de su contrato con el Fútbol Club Barcelona, según anunció el conjunto español en un comunicado. El centrocampista bielorruso se marchó al PFC Krylia Sovetov Samara.

Hleb fue internacional con la selección de fútbol de Bielorrusia, ha jugado 80 partidos internacionales y ha anotado 6 goles. En 2019 anunció su retirada como profesional en las filas del FC Isloch Minsk Raion.

Hleb se arrepiente de su pasado barcelonista

Hace algunos años, el propio Hleb recordaba con cierto coraje su aventura en el FC Barcelona: "En ese momento el Barcelona era el mejor club del mundo, pero yo era muy feliz en el Arsenal. Tenía amigos, disfrutaba con el entrenador, jugaba para un gran equipo". Con la elástica culé sólo llegó a disputó 36 partidos oficiales y no marcó ni un solo gol.

No obstante, no culpó ni al club ni a Pep Guardiola: "Barcelona es un club fantástico donde gané títulos, pero donde no jugué tanto como en el Arsenal. No es que Guardiola no confiara en mi, fue mi error. En ese momento me pasaron muchas cosas en el ámbito privado y empecé estando muy nervioso y agresivo. Cuando eres tan feliz en un equipo tienes que quedarte".