Guiño desde el Barcelona a un anhelado Íñigo Martínez: "Era un gran líder"

El actual jugador de Al Nassr fue puesto como ejemplo de liderazgo este pasado martes por Hansi Flick al hablar el técnico alemán de lo que le falta a los culés para ganar la Champions League

Íñigo Martínez salió del Barcelona el pasado verano tras quedar como agente libre y no renovar con los culés. El central vasco puso rumbo al fútbol de Arabia Saudí donde le esperaba en Al Nassr un buen puñado de millones y Cristiano Ronaldo como comandante del club saudita. Tras varios meses de competición, Íñigo Martínez ha demostrado que tiene aún mucho fútbol por dar a sus 34 años (cumplirá 35 en mayo) y es que ya ha participado en un total de 37 encuentros sumando incluso cuatro goles.

Este pasado martes se acordaron desde el Barcelona del ex del Athletic Club. Fue Hansi Flick quien en rueda de prensa, al ser cuestionado por lo que le faltaba a los culés para ganar la Champions, se acordó del central y lo elogió como un líder en su etapa en el club blaugrana.

Íñigo Martínez es el líder que no tiene el Barcelona según Hansi Flick

Hansi Flick no se cortó a la hora de hablar de la capacidad de liderazgo de Íñigo Martínez para elogiarla y también recordar que ahora mismo el Barcelona carece de un jugador que asuma esos galones: "Creo que la temporada pasada teníamos a Íñigo, Íñigo era un gran líder. Y eso también es lo que vamos aprendiendo, que necesitamos a jugadores que sean capaces de liderar al equipo en el campo".

Flick prosiguió hablando de las funciones que tenía un líder como el anteriormente mencionado y que iban más allá de dar indicaciones técnicas: "Eso es importante en momentos así. No solo se trata, a veces, de hablar y de decir: muy bien, uno o dos metros izquierda o derecha o presión aquí. Eso necesitamos más también, que hablen en el terreno de juego. En el entrenamiento estoy contento porque se hace así, pero luego, en el momento también, en los partidos, en unos cuartos de final, una semifinal de la Champions League, también necesitamos eso. Jugadores que sean capaces, durante el partido, en el terreno de juego, de demostrar hacia dónde tenemos que ir en el césped. Y eso es importante también".

Un líder al estilo de Íñigo Martínez

Con Íñigo Martínez en Arabia Saudí defendiendo los colores de Al Nassr, Flick apostó por "enseñar" a algunos integrantes del equipo a asumir ese papel de líder: "Lo decías, el equipo es joven, y aprenderemos y mejoraremos. Y también tenemos que enseñar a algunos jugadores a hacer esto, y es algo que vamos a hacer".

Íñigo Martínez tiene contrato en Al Nassr hasta el próximo 30 de junio y ni por asomo se ha hablado de un posible regreso al Barcelona, teniendo en cuenta además que el central es feliz en Arabia Saudí. En el Barcelona, Íñigo Martínez jugó dos temporadas en total en las que entre Liga, Copa del Rey y Champions League disputó 71 encuentros en los que se convirtió en un auténtico líder de la defensa culé.