Íñigo Martínez brilla en Arabia y negocia renovar con Al Nassr

El central vasco se ha consolidado como líder defensivo en Riad y, tras una temporada sobresaliente, club y jugador ya negocian ampliar su contrato más allá de 2026

Íñigo Martínez vive un momento dulce en Al Nassr tras su salida del FC Barcelona en 2025. El central vasco se ha convertido en pieza clave del equipo saudí, donde ha disputado 36 partidos y marcado cuatro goles en la presente temporada.

El defensor negocia ahora su renovación con el club de Riad, según informa AS, en una temporada en la que su rendimiento ha sido determinante para los éxitos colectivos del equipo dirigido por Jorge Jesus.

De salida silenciosa a líder indiscutible en Arabia

La decisión de Íñigo Martínez de abandonar el FC Barcelona en el verano de 2025 sorprendió a muchos. El central había tenido protagonismo y formó parte de un equipo que conquistó el triplete nacional, pero optó por cambiar de rumbo. Su llegada a Al Nassr como agente libre respondió tanto a una oportunidad económica como deportiva. El club azulgrana facilitó su salida para aliviar la masa salarial, mientras que el jugador buscaba un nuevo desafío competitivo.

Desde el primer momento, su adaptación fue total. Lejos de generar dudas, el central se asentó rápidamente como uno de los pilares del sistema defensivo del equipo saudí, aportando experiencia y liderazgo, tras una consolidada carrera en LaLiga a través de la Real Sociedad y Athletic Club.

Rendimiento inmediato en un proyecto ganador

Los números respaldan su impacto. Íñigo Martínez suma 36 partidos esta temporada y cuatro goles, varios de ellos decisivos, confirmando su peso tanto en defensa como en acciones ofensivas a balón parado.

Su crecimiento ha ido de la mano del éxito colectivo del Al Nassr. El conjunto de Jorge Jesus ya ha conquistado la Copa saudí, lidera con autoridad el campeonato de liga con 76 puntos, a ocho de distancia del segundo, y está a un paso de disputar la final de la AFC Champions Two, la Europa League asiática.

En este contexto, el central vasco no solo ha cumplido, sino que ha superado las expectativas. Su jerarquía dentro del vestuario y su regularidad sobre el césped lo han convertido en uno de los mejores defensas del campeonato.

Sin opción de regreso y con futuro en Riad

Durante el pasado mercado de invierno surgieron rumores sobre un posible regreso al FC Barcelona, incluso en forma de cesión. Sin embargo, nunca existió una opción real para que esa operación se concretara.

El propio futbolista tenía clara su decisión. Su compromiso con Al Nassr y su rápida integración en el equipo cerraron cualquier puerta a una vuelta al conjunto azulgrana. Además, su rendimiento en Arabia ha reforzado esa elección. En Riad ha encontrado continuidad, protagonismo y un contexto competitivo que le permite seguir rindiendo al máximo nivel.

Renovación en marcha y confianza total del club

El contrato de Íñigo Martínez finaliza en poco más de dos meses, pero tanto el jugador como el club tienen clara su intención de prolongar la relación. Según informa AS, las negociaciones ya están en marcha.

El central desea renovar al menos una temporada más, convencido de que todavía puede seguir compitiendo al máximo nivel. Su físico ha respondido bien durante el curso, más allá de alguna molestia puntual.

En Al Nassr valoran especialmente su liderazgo y su influencia en el grupo. Su experiencia en el fútbol europeo ha elevado el nivel competitivo del equipo, algo clave para consolidar el proyecto tanto a nivel nacional como continental.

Más allá de Cristiano Ronaldo: un pilar silencioso

En un equipo marcado por la figura de Cristiano Ronaldo, Íñigo Martínez ha sabido encontrar su espacio. Sin hacer ruido, se ha convertido en el jefe de la defensa y en una referencia constante para sus compañeros.

Su regularidad, capacidad de anticipación y liderazgo han sido fundamentales para sostener el rendimiento del equipo en una temporada exigente donde aspiran a todo.

Con la posibilidad de cerrar el curso con varios títulos, su continuidad aparece como una prioridad para el club. Todo apunta a que su historia en Arabia Saudí aún tiene capítulos por escribir.