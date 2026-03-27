Máxima preocupación en el Barça por la nueva lesión de Raphinha

La posible lesión muscular de Raphinha mantiene en vilo al entorno del FC Barcelona en un momento clave de la temporada

La situación de Raphinha ha encendido las alarmas en el FC Barcelona tras su reciente participación con la selección brasileña. El atacante tuvo que abandonar el terreno de juego durante un amistoso frente a Francia disputado en el Gillette Stadium, en Estados Unidos, lo que ha generado una notable preocupación en el entorno azulgrana.

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, explicó tras el encuentro que el jugador sintió una molestia muscular al final de la primera mitad, motivo por el cual fue sustituido. Aunque inicialmente se habló de un problema leve, las primeras comunicaciones entre el club y los servicios médicos de Brasil apuntan a la posibilidad de una lesión más seria.

Pruebas médicas y dudas en el horizonte

El futbolista será sometido a nuevas pruebas para determinar con precisión el alcance de la dolencia. En el Barcelona existe una mezcla de incertidumbre y cautela, ya que el resultado de estos exámenes será clave para definir si el extremo deberá parar durante varias semanas o si podrá reincorporarse rápidamente.

Este contratiempo llega en un momento especialmente delicado para el equipo dirigido por Hansi Flick, que afronta un calendario exigente en las próximas semanas. Entre los compromisos más destacados se encuentran duelos ante el Atlético de Madrid, partidos de competiciones europeas y el esperado derbi frente al Espanyol.

Un calendario exigente en plena temporada

La posible baja de Raphinha supondría un golpe importante para el conjunto catalán, que se encuentra en una fase decisiva del curso. En poco más de dos semanas, el equipo deberá disputar varios encuentros clave que podrían marcar su futuro tanto en liga como en torneos internacionales.

Además, el rendimiento ofensivo reciente de Brasil tampoco ha sido el mejor. Ni Raphinha ni Vinícius Jr. lograron generar peligro en el partido ante Francia, prolongando una racha sin goles por parte de dos de las principales figuras del ataque brasileño.

Antecedentes físicos que aumentan la preocupación

El historial reciente del jugador no ayuda a tranquilizar a los aficionados culés. A comienzos de temporada, Raphinha ya sufrió una lesión en el bíceps femoral que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varias semanas, con recaídas incluidas. Este antecedente hace que cualquier nueva molestia en la misma zona sea observada con especial atención.

Desde Brasil, incluso se ha especulado con un posible desgarro en los isquiotibiales, una lesión que podría dejarle fuera en un tramo crítico de la temporada. Mientras tanto, en las oficinas del Barcelona mantienen la esperanza de que todo quede en una simple molestia.

Expectación en el Barça ante el parte médico

El club catalán sigue en contacto con la federación brasileña a la espera de un diagnóstico definitivo. La prioridad es conocer si el jugador podrá seguir concentrado con su selección o si, por el contrario, regresará antes de lo previsto a Barcelona para iniciar su recuperación.

Con varios futbolistas importantes ya en la enfermería, el posible contratiempo de Raphinha incrementa la tensión en el cuerpo técnico. La afición, por su parte, permanece pendiente de las próximas noticias, confiando en que una de las piezas clave del ataque azulgrana no tenga que afrontar una nueva ausencia prolongada.