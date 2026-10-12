Este es René, el pequeño campeón que ha llegado para dejar huella en el Betis: "Va a llevar por bandera la discapacidad"

ESTADIO Deportivo ha podido conocer el caso de este pequeño verdiblanco que, con su familia, busca visibilizar en las redes sociales el Síndrome de Down y el hacer, poco a poco, un mundo más accesible y sin barreras

Sevilla es una ciudad única para encontrar historias que la hacen más especial, y mucho más cuando tienen que ver con el deporte. Tanto el Real Betis como el Sevilla FC ven, semana a semana, a miles de gargantas movilizándose para transmitirles el máximo aliento posible en busca de la victoria. El fútbol no es un mero deporte: es una manera de entender la vida y, en algunas ocasiones, una de las principales causas sentimentales. ESTADIO Deportivo se vuelca en conocer esos relatos que demuestran que esta tierra tiene un color especial y, una vez más, ha surgido esa chispa.

En este caso hay que desplazarse al Estadio de La Cartuja, y es que al protagonista de esta historia no se le puede reprochar que le falte algún detalle verdiblanco. René, con apenas dos añitos, ya se ha convertido en un ejemplo de superación y visibilidad en las redes sociales. Padece Síndrome de Down y, entre otras cuestiones, también fue un bebé prematuro: nació a los seis meses y tuvo que pasar tres meses en la UCI. Unos hechos que solo muestran una cosa, y es que estamos hablando con un auténtico campeón, capaz de superar todas las barreras posibles.

A través de las redes sociales, sus padres, Jesús y Yolanda, han querido visibilizar el caso de René con un claro objetivo: construir un futuro cada vez más accesible para él. Como aliado perfecto han encontrado al Real Betis, que ha sido capaz de brindarle experiencias únicas y recuerdos imborrables tanto al protagonista como a su familia. En la previa de la victoria frente a Osasuna, en ESTADIO Deportivo hemos podido hablar con ellos.

Las redes, el altavoz de René

Las redes sociales son el mejor altavoz posible para todas estas causas, y si no, que se lo digan a Yolanda y Jesús. A través de sus publicaciones, han conseguido que el beticismo se quede prendado de René. Desde que la gente lo pare por la calle hasta los mensajes de apoyo que le envían aficionados, ya sean béticos o de otros equipos. Una muestra más del efecto positivo de las redes, que ellos también agradecen. "Desde el momento en que nació y hasta el día de hoy, es todo para nosotros. Ha venido para darnos alegrías nada más".

La reivindicación está clara: dejar huella en la sociedad. "Hemos creado su cuenta de redes sociales porque René está en la Fundación del Real Betis y, gracias a eso, le están dando mucha visibilidad a él, a su diagnóstico de síndrome de Down y a su discapacidad en general. Todos tienen derecho a todo, a venir al fútbol, aunque tengan un poquito más de limitaciones, a hacer una vida digna y a disfrutar plenamente de sus derechos", declaró Yolanda.

La importancia de su Betis, con Manu Fajardo como protagonista

Para estas cosas, si hay un club que nunca falla, ese es el Betis. Y, en este caso, Manu Fajardo tiene gran 'culpa' de ello. "La bonita casualidad de conocer a Manu Fajardo. Nos une hoy día una amistad muy grande con su familia, que es espectacular. A raíz de la presentación de Antony, fuimos a la Ciudad Deportiva y esto no ha parado. Estamos aquí y no paramos de conocer gente buena del club que nos apoya", comentó Jesús.

Una de las iniciativas más bonitas de la entidad verdiblanca es la del Fichaje Estrella y, en este caso, ambos tienen como referente a Rubén -pasado Fichaje Estrella- para hacerse una idea del futuro que puede vivir su hijo. "Para nosotros fue muy especial. Nos traen un libro de instrucciones y, al verlo ahí con esa vitalidad... Ver el futuro de nuestro hijo reflejado en ese niño, la verdad, fue muy especial, un momento muy bonito".

Un sueño muy claro

Una de las metas que persiguen ambos es crear conciencia en las personas y que no miren a René de forma distinta por su discapacidad. "Ha venido a cambiar el mundo. Pienso que René ha venido a dejar huella en este mundo. Tengo esa sensación y pienso que le esperan cosas grandes. Estoy feliz porque considero que no va a ser un niño más: él va a llevar por bandera la discapacidad", finalizó.

Para todos aquellos que deseen seguir sus perfiles en Instagram, su usuario es @equiporene. También tienen cuenta de Tiktok que, en este caso, es igual que en Instagram: @equiporene.