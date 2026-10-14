El regreso de la Champions a la casa del Betis ante el Oporto, marcado por 20 años de dificultades: "Lo hemos pasado fatal"

El regreso del Betis a la máxima competición europea más de 20 años después reaviva la ilusión de una afición que ha vivido descensos, ascensos y finales. ESTADIO Deportivo pulsa el sentir del beticismo y descubre hasta dónde quiere llega

El Real Betis regresa a la máxima competición de clubes más de 20 años después con mucha ilusión entre la afición y un gran optimismo por el estado de forma que arrastra el equipo de Manuel Pellegrini en el comienzo de esta temporada 25/26. Tan solo una derrota, terceros en Liga y con victoria en la primera jornada de Champions ante el Lille.

Desde el año 2005, la Champions no llegaba a Sevilla de la mano del Real Betis Balompié. En aquella temporada el equipo no clasificó a la siguiente ronda. Pero el recuerdo del beticismo es impresionante. Tal es así que los Oliveira, Joaquín y compañía le han tenido que hacer un sitio en el olimpo verdiblanco a los Isco y los Antony, que están repitiendo la hazaña más de 20 años después. El escenario no es el Villamarín, como todo bético desearía, pero la Cartuja va a ser testigo del regreso a la máxima competición. El rival, el Oporto, que vuelve a este estadio 23 años después de aquella final de Copa de la UEFA que ganó con Mourinho en la ciudad de Sevilla.

Aquellos años de sufrimiento

ESTADIO Deportivo ha querido recordar en la previa del partido y en los aledaños del Estadio de La Cartuja esos 20 años de sufrimiento. Descensos y ascensos llenos de significado, finales de Copa del Rey, una de Europa y un sinfín de expectativas que nunca se cumplieron. La afición, hoy más que nunca, se acuerda de todo lo sufrido: “Lo hemos pasado fatal, hemos bajado a segunda y hemos seguido viniendo con toda la ilusión del mundo a ver al Alcorcón. Hoy el Betis se codea con los grandes de Europa”, apostilló un aficionado en la previa del partido ante el Oporto.

Un nuevo Real Betis

El panorama ha cambiado por completo y nadie es adivino, pero este medio ha querido pulsar las sensaciones que tiene la afición de cara a los próximos años. Hay de todo en la opinión de la afición. Algunos más optimistas y otros algo más pesimistas, pero ¿cuál es el techo realmente de este Real Betis que tanto ilusiona? “No tiene que tener techo, el Betis tiene que aspirar a todo. Crecer, crecer y crecer”, respondió un veterano aficionado que la ha visto de todos los colores en las últimas décadas.

Pase lo que pase en esta edición de la UEFA Champions League y en especial en este regreso de la máxima competición a la casa del Real Betis, la afición sabe de donde viene y disfruta de un equipo que posiblemente esté viviendo el mejor momento de historia más reciente.