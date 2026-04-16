Mirando de nuevo de reojo al mercado asiático: en busca de un refuerzo con valor añadido

La positiva experiencia con Inui y la actual situación geopolítica invitan a retomar un movimiento deportivo que llevaría aparejados pingües beneficios económicos y de imagen para la 'marca Betis' en plena internacionalización

Quitando a Jordi Amat, con una extraña vinculación con Indonesia, y como mucho al azerí Veli Kasumov, el japonés Takashi Inui es el único asiático que ha vestido la camiseta del Real Betis, al que perteneció desde 2017 a 2019. Reclutado a coste cero, apenas disputó 14 partidos oficiales, en los que brindó una asistencia, aunque dejó en caja dos millones de euros para regresar a la SD Eibar, aunque hubo beneficios paralelos, empezando por la apertura del perfil oficial de Twitter en nipón (que a día de hoy ronda los 116.000 seguidores) y continuando por varias campañas auspiciadas por LaLiga, también con ganas de proyectarse por aquellos lares.

Aunque unos años más tarde, la entidad heliopolitana afianzó su presencia en el país natal del extremo con un acuerdo luego renovado con el Tokio Verdy, una semana temática, una peña y un campus en la zona. Ahora, la idea es recuperar la repercusión mediática en un continente tan distante como pujante, tratando de captar público y, con él, anunciantes y, en definitiva, recursos económicos. Por la deriva actual del fútbol, quizás lo idóneo sería un fichaje saudí, dubaití o qatarí, aunque, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, no ha habido quien aúne la conveniencia monetaria con la deportiva, por lo que las miras están en el Lejano Oriente.

De momento, Manu Fajardo y sus colaboradores están escudriñando la Bundesliga, Liga favorita para japoneses y coreanos en su primera experiencia en el Viejo Continente. Como quiera que se retocarán todas las líneas menos la portería, la mayoría por partida doble o triple, se tienen en cuenta futuribles en varias demarcaciones, aunque con el centro del campo y la delantera como prioridad. Con todo, no hay ninguna negociación en ciernes, mucho menos avanzado o ultimado, aunque, por decirlo de manera coloquial, se estudiarán seguimientos y ofrecimientos de esas latitudes con cariño. Otra cosa será la ausencia ahora mismo de plazas extracomunitarias, aunque Natan de Souza y Nelson Deossa, por razones distintas, apuntan a salir.

Gira de pretemporada: de Norteamérica al Lejano Oriente

Entre las metas de este posible fichaje con valor añadido está entrar en la rueda de las giras de pretemporada o post temporada en Asia, muchas de ellas con LaLiga como catalizadora. La buena experiencia reciente (2019, 2023 y 2024) en Norteamérica, con el aliciente de contar en sus filas (o haberlo hecho recientemente) con mexicanos como Diego Lainez y Andrés Guardado, invita a pensar en una futura estancia en Corea del Sur y/o Japón para explotar el filón.

Nombres interesantes en el horizonte alemán

Aunque no se ha designado todavía un objetivo en concreto, la Bundesliga está llena de objetivos interesantes de los países demandados. Por ejemplo, gustaba mucho el delantero coreano Kento Shiogai, que lleva diez goles en 23 partidos este curso, aunque el Wolfsburgo se adelantó en enero pasado pagando 9,5 millones de euros por él al NEC Nimega. Los también atacantes japoneses Shuto Machino (4+1 en 30 con el Borussia Mönchengladbach) y Woo-yeong Jeong (4+1 en 29 con el Unión Berlín) sobresalen junto al pivote del Mainz 05 Kaishu Sano (2+4 en 42) y el mediocentro Jens Castrop (nacido en Düsseldorf pero internacional con la República de Corea).