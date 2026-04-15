La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 16 de abril de 2026
La portada de ESTADIO Deportivo de este jueves abre con la oportunidad histórica del Betis en la Europa League y le dedica espacio a los 'señalados' de García Plaza, al encuentro Cordón-Januzaj y a la derrota en Champions del Real Madrid
La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 16 de abril de 2026:
Real Betis - Sporting de Braga: El momento del Betis
Tras el 1-1 de la ida, los verdiblancos tienen la oportunidad en la noche de este jueves (21:00) de hacer historia en la Europa League en el partido de vuelta de los cuartos contra el Braga, con lleno en La Cartuja y el regreso de la magia de Isco
García Plaza le da la razón a Almeyda con los señalados
Prolonga el ostracismo de tres futbolistas sin minutos con el 'Pelado', confirma la situación de Mendy y solo le lleva la contraria con el único fichaje invernal y Manu Bueno
Reunión a plena vista de Cordón con Januzaj
El director de fútbol del Sevilla dialogó en el entrenamiento con el belga, sin oportunidades con el nuevo entrenador, ahora que acaba contrato en Nervión
El Real Madrid, eliminado en un cruel final
Tras un partidazo en el que igualó la eliminatoria hasta en tres ocasiones, dos goles en los últimos minutos del Bayern Múnich (4-3) lo deja fuera de la Champions League