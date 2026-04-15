La portada de ESTADIO Deportivo de este jueves abre con la oportunidad histórica del Betis en la Europa League y le dedica espacio a los 'señalados' de García Plaza, al encuentro Cordón-Januzaj y a la derrota en Champions del Real Madrid

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 16 de abril de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 16 de abril de 2026:

Tras el 1-1 de la ida, los verdiblancos tienen la oportunidad en la noche de este jueves (21:00) de hacer historia en la Europa League en el partido de vuelta de los cuartos contra el Braga, con lleno en La Cartuja y el regreso de la magia de Isco

Prolonga el ostracismo de tres futbolistas sin minutos con el 'Pelado', confirma la situación de Mendy y solo le lleva la contraria con el único fichaje invernal y Manu Bueno

El director de fútbol del Sevilla dialogó en el entrenamiento con el belga, sin oportunidades con el nuevo entrenador, ahora que acaba contrato en Nervión

El Real Madrid, eliminado en un cruel final

Tras un partidazo en el que igualó la eliminatoria hasta en tres ocasiones, dos goles en los últimos minutos del Bayern Múnich (4-3) lo deja fuera de la Champions League