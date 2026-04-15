30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 16 de abril de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo de este jueves abre con la oportunidad histórica del Betis en la Europa League y le dedica espacio a los 'señalados' de García Plaza, al encuentro Cordón-Januzaj y a la derrota en Champions del Real Madrid

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 16 de abril de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 16 de abril de 2026ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 16 de abril de 2026:

Real Betis - Sporting de Braga: El momento del Betis

Tras el 1-1 de la ida, los verdiblancos tienen la oportunidad en la noche de este jueves (21:00) de hacer historia en la Europa League en el partido de vuelta de los cuartos contra el Braga, con lleno en La Cartuja y el regreso de la magia de Isco

García Plaza le da la razón a Almeyda con los señalados

Prolonga el ostracismo de tres futbolistas sin minutos con el 'Pelado', confirma la situación de Mendy y solo le lleva la contraria con el único fichaje invernal y Manu Bueno

Reunión a plena vista de Cordón con Januzaj

El director de fútbol del Sevilla dialogó en el entrenamiento con el belga, sin oportunidades con el nuevo entrenador, ahora que acaba contrato en Nervión

El Real Madrid, eliminado en un cruel final

Tras un partidazo en el que igualó la eliminatoria hasta en tres ocasiones, dos goles en los últimos minutos del Bayern Múnich (4-3) lo deja fuera de la Champions League

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email