Valentín Gómez se lamenta de la nueva oportunidad desaprovechada del Betis: "Los resultados se habían dado"

El argentino ocupó la posición de lateral izquierdo en la derrota del Real Betis contra el Athletic Club. Un tropiezo que hace que el equipo verdiblanco no aproveche los pinchazos de sus más directos perseguidores para consolidarse aún más en la quinta posición de la clasificación de LaLiga

Valentín Gómez, futbolista del Real Betis, atendió a los medios de comunicación de su propio club ante los cuales se mostró insatisfecho tras la derrota que el equipo cosechó contra el Athletic Club (2-1). Un tropiezo que hace que el Real Betis no pueda aprovechar los pinchazos de sus más directos rivales por la pelea por Europa para aumentar su ventaja y consolidarse en la quinta posición. De ello, se lamentó el argentino que en el encuentro le tocó jugar de lateral izquierdo.

Valentín Gómez, defensa del Real Betis, afirmó que se queda con la reacción que tuvo el equipo en la segunda parte del partido contra el Athletic Club. El argentino señaló que la clave estuvo en el gol de Bakambu que no subió al estar el delantero en fuera de juego por centímetros. "Por centímetros no nos llevamos un empate en una cancha difícil como esta. En el segundo tiempo pudimos dar otra cara, que no era la del primer tiempo".

Valentín Gómez puso deberes al Real Betis ya que el argentino volvió a hablar de los problemas defensivos que está teniendo el equipo verdiblanco el cual recibe muchos goles a pesar de que los rivales le llegan en pocas ocasiones. "Es algo que tenemos que mejorar entre todos, si no siempre estamos remando desde atrás. Los equipos nos llegan muy poco, así que hay que ajustar pequeñas cosas para que eso no ocurra".

El defensa argentino, por otro lado, se lamentó porque el Real Betis no fue capaz de aprovechar una jornada propicia en la que sus rivales por Europa también pincharon y, por tanto, el club bético no aumenta la ventaja aunque conserva la quinta posición. "Los resultados se habían dado. Era una buena oportunidad que queríamos aprovechar para alejarnos de los perseguidores de esa quinta plaza. No se dio, pero vamos a seguir luchado a muerte".

Valentín Gómez cree que el parón de selecciones de marzo le puede venir bien al Real Betis

Por otro lado, Valentín Gómez reflexionó sobre el parón de selecciones que hay ahora gracias a los compromisos de las selecciones nacionales. El argentino dijo que esta pausa le puede venir bien al Real Betis para descansar un poco y ordenar las ideas de cara al final de temporada. "Venimos jugando muchos partidos seguidos. Más que nada, tener unos días para descansar y planificar mejor las semanas y los entrenamientos nos va a venir bien".