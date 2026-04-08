El Burgos de Ramis cree y Fer Niño avisa: "Tampoco vamos a obsesionarnos"

El delantero habló este miércoles tras su último gol el pasado fin de semana ante el Albacete. El ariete apunta al próximo partido ante el Sporting de Gijón

El Burgos de Ramis sigue creyendo en que puede estar entre los seis primeros una vez que terminen las 42 jornadas de la Liga regular en LaLiga Hypermotion. El cuadro del Plantío superó este pasado fin de semana a un Albacete que llegaba en clara tendencia ascendente y con el Carlos Belmonte a su favor. El Burgos suma ya siete jornadas sin perder y en dicho tiempo ha sumado 17 puntos de 21 posibles.

El Burgos es séptimo con 57 puntos, igualado al Málaga y recibiendo al Sporting de Gijón el próximo fin de semana. El éxito del Burgos en las ocho jornadas que quedan por delante está en parte en manos de uno de sus delanteros: Fer Niño. El andaluz ya ha marcado seis goles en lo que va de temporada y el último llegó el pasado fin de semana ante el Albacete. Este mismo miércoles, el propio Fer Niño habló del momento del Burgos y mostró a partes iguales la ilusión de los albinegros y la tranquilidad para que el ascenso no se convierta en una obsesión.

Fer Niño apuesta por el momento del Burgos

Fer Niño dejó claro que el siguiente objetivo del Burgos es el Sporting de Gijón y a partir de ahí el siguiente encuentro pero sin obsesionarse: "Para mí, estamos en el mejor momento con diferencia de la temporada. Estamos en una línea ascendente, tanto defensivamente como ofensivamente. Encajamos muy poco y cada vez creamos más ocasiones de gol que nos acerca a ganar los partidos. La hoja de ruta ahora es solamente el Sporting y solo centrarnos en ello. Si conseguimos ganar pensaremos en el siguiente partido, pero tampoco vamos a obsesionarnos con los ocho partidos que nos quedan".

Ramis ya habló semanas atrás que el Burgos quería aprovechar la situación clasificatoria que tenía para que esta no fuese una temporada más. Fer Niño comentó también la ilusión del grupo: "Parece un tópico, pero lo afrontamos con mucha ilusión, desde que llevo yo aquí esta situación no se había vivido. No es comparable con los años anteriores que incluso mirábamos abajo y este año solo hemos mirado arriba. Ahora llega la recta final con los ocho partidos más importantes y estamos muy motivados".

Además el delantero habló del buen ambiente del equipo como clave para el momento del Burgos: "Yo destacaría el grupo que tenemos, estamos todo el día de risas. Todo el día juntos, creo que eso pocos equipos lo tienen, la unión del vestuario es muy especial y nos ayuda a pelear por lo que estamos peleando. Lo que estoy viviendo aquí no lo he vivido en ningún otro sitio".

El buen momento de Fer Niño

Fer Niño llegó al Burgos en el verano de 2023 tras pasar por la cantera y el primer equipo del Villarreal además de una experiencia ante el Mallorca. El delantero admitió que está viviendo su mejor momento en lo personal: "Lo más importante para mí ha sido la paternidad, el nacimiento de mi hija, la verdad es que me encuentro muy feliz y lo estoy trasladando al campo ese momento que estoy atravesando. Son momentos únicos los que estoy viviendo ahora, no duermo mucho, pero son gajes del oficio, creo que se está viendo en el campo y espero que estas ocho jornadas siga el momento".

Por último, sobre su crecimiento dentro del Burgos, reconoció errores en el pasado propios de su juventud: "He cambiado mucho. Vine siendo tres años más joven, hacía muchas cosas mal, también propio de la juventud. Gracias a la gente del club que me cuida mucho todos los días me han ayudado a madurar. Ahora también con la paternidad te cambia la vida, vives por y para tu hija. Podía estar una hora explicando en todo lo que he mejorado en estos tres años. Quiero seguir así, cuanto más profesional sea mucho mejor hasta llegar a ser el jugador que quiero ser. Ahora somos una familia burgalesa, ella es de aquí, mi hija es una hija del frío más, el otro día la dieron un regalito los de la hinchada y me llenó de orgullo. Una de las mejores decisiones que he tomado es renovar aquí, básicamente porque soy muy feliz, me siento querido y aunque recibas ofertas golosas de otros sitios de mucho dinero para resolverte la vida, al final yo decidí quedarme aquí porque recibo cariño por la calle, en el estadio y espero seguir muchos años en Burgos".