Castellón, Burgos y Málaga se apuntan a la ‘fiesta’ de LaLiga Hypermotion

Los pupilos de Pablo Hernández, Ramis y Funes encaran las 11 ultimas jornadas con opciones de estar en el play off de ascenso o incluso subir a Primera de forma directa

Al principio de cada temporada en LaLiga Hypermotion lo más habitual es que aparezcan las clásicas ‘quinielas’. También es habitual que en esas 'quinielas' aparezca alguna apuesta arriesgada que a veces se da y otras no. El pasado curso fue el Mirandés de Alessio Lisci el que sorprendió al fútbol español y estuvo muy cerca de firmar un histórico ascenso a Primera.

LaLiga Hypermotion y sus invitados más inesperados en el ascenso: Castellón, Burgos y Málaga

Esta temporada, a falta de 11 jornadas para que concluya la Liga regular, se podría decir que las sorpresas son Málaga, Castellón y Burgos. Los pupilos de Funes, Pablo Hernández y Ramis sueñan con un final de temporada de bandera ya que este supondría meterse en puestos de play off de ascenso o incluso firmar un exitoso ascenso directo.

El Castellón le da la vuelta a la tabla con la llegada de Pablo Hernández

El Castellón es posiblemente la mayor de las sorpresas de esta temporada en LaLiga Hypermotion. Los orelluts decidieron dar un golpe de timón en el mes de septiembre para despedir a Johan Plat y contar con un Pablo Hernández que llegaba desde el filial. El ex futbolista llevó al Castellón de los puestos de descenso a incluso ser líder de LaLiga Hypermotion. Ahora vive un momento de ciertas dudas y el empate ante la Cultural Leonesa les sirve, aunque no les convence, para volver a meterse entre los seis primeros de la tabla.

El Burgos de Ramis quiere más tras cumplir su objetivo de la permanencia

El Burgos, como bien declaró Ramis este pasado fin de semana después de que su equipo pasase por encima del Córdoba, está dispuesto a que esta no sea una temporada más. Antes de que el Castellón empatase ante la Cultural Leonesa este pasado lunes, el Burgos vivía en la sexta plaza.

El triunfo orelluts les deja séptimo pero igualados a los de Pablo Hernández en 50 puntos. Ese medio centenar de puntos era el objetivo del Burgos precisamente ya que ese número es el que marca la salvación matemática. Ya lo avisó Ramis, el Burgos quiere aprovechar el buen momento del equipo para que la 2025/26 no sea una campaña más.

El Málaga: del descenso con Pellicer a soñar con el ascenso a Primera con Funes

El Málaga es un caso similar al del Castellón por haber tenido también un cambio de entrenador. En este caso la salida de Sergio Pellicer fue casi tomada en La Rosaleda como cuando un hijo se marcha de casa de sus padres. El Málaga tenía esta temporada marcada en rojo para dar un paso más allá después de la permanencia del año pasado pero ni de lejos podrían pensar en La Costa del Sol que después de que Funes cogiese al equipo al borde del descenso en la jornada 15, los malacitanos estén cuartos después de 31 jornadas y con los puestos de ascenso directo a tiro.

Los invitados que sí estaban en la lista: Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Almería

En estas quinielas de principio de temporada si podían aparecer nombres de equipos como Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Almería. El caso de los gallegos es similar al del Málaga por haber regresado a Segunda en el mismo curso. Pero la diferencia quizás es que los gallegos apostaron por un cambio desde el comienzo de la temporada con la llegada de Antonio Hidalgo y además dijeron 'no' a las tentativas de llevarse a uno de los mejores jugadores de la categoría: Yeremay Hernández.

El caso del Racing de Santander era una apuesta a caballo ganador después de que los de José Alberto se quedaran el año pasado en las semifinales del play off de ascenso tras ser eliminado por el Mirandés. Similar situación se daba con el Almería y una de las plantillas con el valor de mercado más alto de Segunda. Mención a parte merecen los Real Valladolid, Leganés y Sporting de Gijón, que por el hecho de ser recién descendidos desde Primera cuentan con el cartel de favoritos para subir por la vía directa. El único que tiene posibilidades en el tramo final es el cuadro canario.