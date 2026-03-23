Ramis avisa de las 'peligrosas' intenciones del Burgos en LaLiga Hypermotion

El cuadro burgalés se impuso este pasado domingo por 4-0 al Córdoba y podría terminar la jornada en puestos de play off de ascenso a Primera si el Castellón no gana

El Burgos de Ramis no va de farol y este pasado domingo ante el Córdoba lo demostró con un triunfo incontestable por 4-0. El conjunto del Plantío se impuso a un Córdoba en plena caída libre y que hasta hace no demasiadas jornadas también aspiraba a meterse en la zona de arriba.

El Burgos ha dado un paso al frente y con los 50 puntos en el bolsillo que marcan la permanencia de manera virtual, Ramis es claro y quiere más de un equipo que solo ha perdido dos partidos de los 10 que van de la segunda vuelta en LaLiga Hypermotion.

El Burgos no se lo pone sencillo al Castellón

El Burgos podría terminar la jornada 31 de LaLiga Hypermotion en puestos de play off de ascenso pero para que esa situación se de, los albinegros deben esperar que el Castellón, que cierra este lunes la trigesimoprimera ante la Cultural Leonesa, tropiece ante los culturalistas en Castalia.

Los de Pablo Hernández están viviendo su peor momento de la temporada desde que se instalaron en puestos de play off o incluso de ascenso directo y es que los orelluts solo han sumado cuatro puntos de los últimos 15 que han disputado.

Ramis no quiere que el Burgos pare en Segunda división

Ramis, tras el triunfo incontestable ante el Córdoba, no escondió que en el Burgos quieren pelear por algo más que por la permanencia para tratar de aprovechar la situación clasificatoria del equipo: "Tenemos esa ilusión, esa responsabilidad, es un momento que queremos soñar, no queremos dejar para la temporada siendo una más, hay que intentar que sea algo diferente, que peleemos por algo diferente, porque la mayoría de los años luchas por mantenerte. Muy pocas veces estamos en la situación en la que nos encontramos y queremos aprovecharlo y para eso tenemos que dar el nivel, estar todos, no regalar nada y tener el atrevimiento para seguir haciendo cosas".

Seguidamente el técnico del Burgos habló del reto de mirar hacia arriba: "Otro de los retos era aprovechar la oportunidad que tenemos por delante de tratar de que no sea una temporada más, que sea diferente y que miremos hacia arriba. Nos vamos planteando ese sueño semana tras semana. Tenemos capacidad porque lo hemos demostrado y no queremos caer de esas posiciones. Les hemos dicho que no aterricen, que han despegado y que tienen que seguir en ruta porque tienen gasolina para no tener que repostar en ningún sitio".

El derbi ante el Real Valladolid

El Burgos visitará el próximo fin de semana el José Zorrilla para el derbi de Castilla y León ante el Real Valladolid: "Será otro reto para nosotros. Estamos en un buen momento, una buena dinámica, vamos a estudiar bien el partido, a recuperar bien porque ellos vienen en mejoría y en su campo nos van a apretar mucho. Tenemos confianza y lo trataremos como una final por la importancia que tienen esos tres puntos. Hay que sumar muchos puntos para estar arriba, pero los jugadores se lo creen, yo también, somos capaces, y la afición también y no sé dónde está el problema para no intentarlo".