El Burgos responde a la polémica suscitada con la empresa encargada del césped del Plantío

El conjunto burgalés conoció este pasado jueves el comunicado de la empresa Green Natur en la que anunciaban el cese de sus servicios a los albinegros el próximo 31 de marzo por impagos

El Burgos está viviendo unas últimas 24 horas con una polémica que poco o nada tiene que ver de manera directa con la actualidad deportiva. Este pasado jueves, la empresa Green Natur, encargada del mantenimiento del césped del Plantío y de la Ciudad Deportiva de Castañares, emitía un comunicado en el que anunciaba el cese de sus servicios al Burgos el próximo 31 de marzo.

En el extenso comunicado emitido por la empresa se apuntaba a impagos "por parte de la propiedad". El comunicado de Green Natur también apuntaba que por su parte han llegado incluso a "reforzar los recursos humanos y técnicos por encima de lo estipulado contractualmente".

El césped del Burgos trae polémica

La empresa también recogía en su comunicado que el esfuerzo en aumento de recursos humanos ha implicado "una inversión significativa de tiempo, recursos y personal sin la correspondiente compensación económica, manteniendo en todo momento los estandares de calidad exigidos". Green Natur informó en su comunicado que han realizado "múltiples reclamaciones con el fin de regularizar la situación".

Comunicado completo de Green Natur

El comunicado de Green Natur en el que informa del cese de sus servicios el próximo 31 de marzo es el siguiente: "Desde Green Natur hemos decidido poner fin a nuestra relación con el Burgos Club de Fútbol, cesando nuestra actividad en sus instalaciones a partir del próximo 31 de marzo de 2026. Esta decisión responde a una situación prolongada de impagos por parte de la propiedad, que consideramos insostenible para continuar prestando nuestros servicios con normalidad.A pesar de este contexto, hemos mantenido el servicio durante los últimos meses, llegando incluso a reforzar los recursos humanos y técnicos por encima de lo estipulado contractualmente.

Nuestro objetivo ha sido garantizar que los terrenos de juego se mantuvieran en condiciones óptimas para la competición. Desde la empresa señalamos que este esfuerzo ha implicado una inversión significativa de tiempo, recursos y personal sin la correspondiente compensación económica, manteniendo en todo momento los estándares de calidad exigidos. Asimismo, hemos realizado múltiples reclamaciones con el fin de regularizar la situación, sin haber obtenido una respuesta efectiva. Esta falta de solución ha generado una creciente tensión económica que ha terminado por hacer inviable la continuidad del servicio.

Cabe destacar que todas las labores agronómicas necesarias para asegurar la calidad del terreno de juego requieren una inversión técnica y económica considerable, lo que refuerza la postura adoptada ante el incumplimiento actual. Finalmente, subrayamos que esta decisión se ha tomado tras intentar mantener el servicio por responsabilidad profesional y por la relación sostenida durante años con el club. No obstante, la reiteración del problema y la ausencia de soluciones han hecho inevitable este desenlace".

El Burgos responde a través de Figoli

El Burgos, a través de su presidente Marcelo Figoli, respondió este pasado jueves al comunicado emitido por Green Natur y calificó de torpeza ficho escrito: "La empresa debería haber cuidado de los campos. Emitir ese comunicado ha sido una torpeza, pero cada uno maneja la empresa como quiere. El campo de juego y los de los entrenamientos han tenido el rechazo de los jugadores y el cuerpo técnico por que pueden provocar lesiones. incluso apercibimientos de LaLiga. Ellos no han cumplido su parte del contrato y el tema está en manos de nuestros abogados. Uno cobra cuando realiza un trabajo, no al revés". Además, sobre los trabajos previos a la ampliación del Plantío, Figoli apuntó que no hay novedades: "Todo está bajo control, se está haciendo el trabajo de elaboración del proyecto y no hay novedades al respecto. Seguimos de la mano con el Ayuntamiento de Burgos".