Castellón 1-1 Cultural Leonesa: Insuficiente reparto de puntos en Castalia

Los de Pablo Hernández se adelantaron en el 49 con el gol de Camara a pase de Isra Suero. En el 90, Luis Chacón transformó el gol del empate desde el punto de penalti. Los orelluts vuelven a la sexta plaza que supone posiciones de play off de ascenso a Primera

Castellón y Cultural Leonesa se citaron este lunes en Castalia para poner punto y final a la jornada 31 de LaLiga Hypermotion. Curiosamente, tanto orelluts como culturalistas llegaban con la urgencia de tener que sumar un triunfo. Pero si nos atenemos a la clasificación y a la trayectoria de los pupilos de Pablo Hernández y Rubén de la Barrera, la urgencia mayor sería para la Cultural Leonesa que en lo que va de 2026 no sabe lo que es ganar aún un solo partido. El Castellón por su parte sumaba tres derrotas consecutivas que le habían dejado fuera del play off de ascenso a falta de disputar su partido de este lunes.

El Castellón aprieta pero la Cultural Leonesa no le pierde la cara al encuentro

El primer tiempo mostró a un Castellón que trató de ser protagonista con el balón desde el primer momento pero los de Pablo Hernández se encontraron a una Cultural Leonesa que a pesar de su delicada situación clasificatoria, no se desarboló.

El Castellón tuvo las mejores ocasiones en el primer tiempo pero casi siempre se encontró con Edgar Badia bajo palos. La Cultural Leonesa tuvo posiblemente la más clara al filo del descanso cuando en una internada por banda derecha, Calero se la ponía por bajo a Al Amin para que este buscase el disparo raso. Matthys evitó un gol que podría haberle hecho mucho daño al Castellón al filo del descanso.

Isra Suero pone el ritmo y Ousmane Camara el gol

El segundo tiempo empezó de manera muy similar al primer acto. El Castellón trató de dominar nuevamente el esférico para tratar de regalarle una victoria a una afición que registró una gran entrada este lunes en Castalia. El Castellón no tardó demasiado en encontrar el premio.

Corría el minuto 49 cuando Isra Suero, con espacios para divisar a su compañero mejor colocado, la ponía desde la izquierda para que Ousmane Camara, con un cabezazo letal, la pusiese abajo e imposible para Edgar Badia. El guardameta de la Cultural Leonesa no pudo hacer nada con el testarazo del delantero orelluts.

Polémica final con penalti y premio para la Cultural Leonesa

El Castellón dominó la posesión y el segundo gol estuvo muy cerca en el minuto 70. Otra vez Isra Suero pero en esta ocasión asumiendo responsabilidades con el disparo, sacó un gran zurdazo que se estrelló en la escuadra de la portería de Edgar Badia. El guardameta fue uno de los mejores jugadores de la Cultural Leonesa en la segunda mitad y eso por lo general suele ser síntoma de que tus hombres de ataque no son protagonistas.

Pero la Cultural Leonesa encontró premio a última hora a un partido muy trabajado pero que la falta de acierto le había condenado a ir perdiendo durante casi toda la segunda parte. Un penalti que fue revisado por el VAR terminó siendo transformado por Luis Chacón (min. 90) para poner las tablas finales en el marcador. Este empate supone el quinto partido sin ganar del Castellón y el decimocuarto para la Cultural Leonesa. A pesar del resultado, el Castellón se vuelve a meter en puestos de play off de ascenso a Primera y saca al Burgos.