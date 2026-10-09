Antoñito Cordero se 'acuerda' de Garitano, Sergio González e Idiakez en el Cádiz: "Sabemos lo que pasó antes"

El malagueño, cedido por segunda temporada por el Newcastle United, fue protagonista en la última victoria de los de Celades por 4-0 ante el Leganés en el Mirandilla

El Cádiz de Albert Celades rompió la barrera psicológica de la primera victoria en la temporada. El Cádiz ha tenido que esperar hasta la jornada ocho para sumar sus primeros tres puntos gracias a un triunfo incontestable ante el Leganés. La victoria ante los pepineros solo sirvió para levantar la moral de un Cádiz que no está teniendo un arranque sencillo de temporada con solo siete puntos de 24 posibles.

Este triunfo no impidió que el Cádiz terminase la octava jornada de LaLiga Hypermotion en puestos de descenso a Primera RFEF y buena parte de la 'culpa' de esta primera victoria fue de Antoñito Cordero. El malagueño, en declaraciones a los medios oficiales del club, apostó por no relajarse para evitar desastres como el de la pasada temporada.

El miedo del Cádiz a repetir el desastre de la pasada temporada

El Cádiz tuvo el pasado curso un total de tres entrenadores con Gaizka Garitano, Sergio González e Imanol Idiakez. Los cambios no evitaron que el Cádiz sufriese para mantener la categoría después de una primera vuelta en la que los andaluces terminaron en puestos de play off de ascenso a Primera.

Por ello, Antoñito Cordero avisó de que no se deben relajar: "No nos tenemos que relajar, porque sabemos lo que pasó antes. Hay que mantenerlo, que es lo complicado". Sobre la victoria ante el Leganés, el que fuese canterano del Málaga reconoció que el equipo hizo un gran partido: "Es verdad que en los últimos partidos ya nos estábamos encontrando mejor. Creo que no hay mejor manera de conseguir la primera victoria que delante de nuestra gente, en nuestro estadio".

Antonio Cordero en un partido de esta temporada en el Cádiz

Cordero también se mostró feliz por volver a marcar: "Muy contento de poder marcar delante de nuestra gente, que es increíble". Ya son tres los goles que lleva Antoñito Cordero con el Cádiz que le sirven para igualar la cifra del pasado curso cuando recaló en calidad de cedido en el mercado invernal.

Cordero empatiza con Celades en el Cádiz

Preguntado Antoñito Cordero sobre el arranque de temporada del Cádiz, el jerezano reconoció que Albert Celades no lo tuvo sencillo por el hecho de tener que llegar y ponerse a competir en la siempre complicada Segunda división: "Es complicado porque, con el cambio de entrenador, no hizo pretemporada. Fue del tirón al primer partido de Liga".

Anuncio importante en el Cádiz

Por otro lado, el Cádiz ha informado este viernes de la conclusión de la segunda ronda de aumento de capital y el inicio de la tercera para dicha ampliación. "El Consejo de Administración de Cádiz Club de Fútbol, S.A.D. (en adelante, el «Club»), en su reunión celebrada el 8 de octubre de 2026, ha acordado dar por concluida la segunda ronda (Periodo de Adjudicación Adicional) e iniciar la tercera ronda (Acciones de Adjudicación Discrecional) del aumento de capital aprobado por el propio Consejo en su reunión de 31 de julio de 2026, en ejercicio de la delegación conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de octubre de 2023", rezaba parte del comunicado emitido por el Cádiz este viernes 9 de octubre.