El Castellón confirma la decisión que afecta a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion

El cuadro orelluts informó este jueves de que el encuentro de la jornada 13 que estaba previsto que se disputase el próximo viernes 6 de noviembre, ha quedado aplazado tras el fallecimiento del que fuese delantero de los castellonenses: Jesús de Miguel

Jesús de Miguel, a pesar de que estaba dando aún sus primeros pasos en el fútbol profesional, donde debutó con el Leganés y jugando también en otros equipos como Castellón o en el que fue su último equipo, el Tenerife, ha dejado una huella imborrable tras su fallecimiento este pasado martes. El Castellón, uno de los equipos en los que Jesús de Miguel jugó, solicitó a LaLiga el aplazamiento del duelo del próximo viernes ante el Eibar por no darse "las condiciones emocionales" para medirse a los armeros.

El Eibar, rival del Castellón para el encuentro de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, se mostró comprensivo y "facilitó" el aplazamiento desde el primer momento. El Castellón publicó este jueves un comunicado en el que informó de dicho aplazamiento.

El duelo entre Castellón y Eibar, aplazado por el vínculo con Jesús de Miguel

Jesús de Miguel pasó en el Castellón un total de cuatro temporadas, donde llegó procedente del Navalcarnero y lo hizo para firmar una extraordinaria campaña 2023/24 en Primera RFEF con 16 goles que significaron el ascenso a Segunda división después de la disputa del play off de ascenso. Tras su gran campaña en el Castellón, Jesús de Miguel recaló en el Tenerife, donde nuevamente repitió la gesta del ascenso desde el fútbol de bronce a LaLiga Hypermotion.

El comunicado del Castellón informando del aplazamiento del duelo ante el Eibar

El comunicado del Castellón sobre el aplazamiento del choque ante el Eibar recogía lo siguiente: "El encuentro entre el CD Castellón y la SD Eibar, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion y previsto para el viernes 6 de noviembre a las 20:30 horas en el SkyFi Castalia, queda aplazado tras el fallecimiento de nuestro exjugador Jesús De Miguel.

El club solicitó a LaLiga el aplazamiento del partido al considerar que no se daban las condiciones emocionales para disputarlo, tanto en el vestuario como en el conjunto de la familia albinegra. LaLiga ha atendido la petición, y la nueva fecha del encuentro se comunicará próximamente. El CD Castellón quiere agradecer de forma muy especial la actitud de la SD Eibar, que en todo momento se mostró comprensiva y facilitó el aplazamiento desde el primer contacto. Un gesto de sensibilidad y deportividad que dice mucho de la entidad armera y que el club valora profundamente.

Se devolverá el importe de las entradas compradas para el partido. Las que se hayan comprado online y con tarjeta, se devolverá directamente. Las que se hayan comprado en taquilla comunicaremos próximamente las fechas para hacer la devolución de las compras en efectivo. Para las entradas de los visitantes, tendrán que ponerse en contacto con el SD Eibar. Cuando se comunique la nueva fecha, se volverá a abrir la venta de entradas online y en taquillas para el encuentro ante la SD Eibar.

Descansa en paz, Jesús".

A este comunicado, el Eibar ha respondido en la misma línea: "La SD Eibar respeta y comparte esta decisión, tomada como muestra de respeto y solidaridad con el CD Tenerife y el CD Castellón, y expresa sus más profundas condolencias a la familia y allegados de Jesús de Miguel".