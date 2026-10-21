El Celta ya adelanta su eliminación en Europa League: así es el presupuesto de la temporada 2026/2027

La entidad viguesa dispara sus ingresos hasta cifras históricas, eleva el gasto en personal y prepara una ampliación de capital de hasta 20 millones para impulsar Celta360 sin renunciar a la competitividad de su primera plantilla

El RC Celta celebró este martes su Junta General de Accionistas en la que aprobó las cuentas de la temporada 2026/2027, con una cifra de negocio prevista de 107,1 millones de euros, dando luz verde a una ampliación de capital de 10 millones, ampliable a 20, para financiar el desarrollo de Celta360. Esta hoja de ruta se sigue después de alcanzar una facturación récord, aunque con pérdidas en el último ejercicio, al priorizar la continuidad de sus mejores futbolistas frente a los ingresos por traspasos.

La presidenta celeste, Marián Mouriño, defendió la operación como una inversión estratégica para las próximas décadas. "Hacer realidad el proyecto Celta360, que ya emerge y es visible, es un gran paso en la consolidación de un club serio, con visión y ambición, que se arraiga en sus raíces y su entorno", explicó. La máxima dirigente celeste también subrayó que la ampliación de capital busca "proteger" a la entidad y evitar que el crecimiento de sus infraestructuras comprometa la estabilidad del equipo.

Presupuesto de 107 millones y 740.000 euros de beneficio previsto

El presupuesto para la temporada 2026-27 contempla una cifra de negocio de 107,1 millones de euros y un resultado positivo de 740.000 euros. Sin embargo, si se incorporan los traspasos previstos, los ingresos totales podrían alcanzar los 128,1 millones, frente a los 121,8 millones del ejercicio anterior.

En lo relativo a su recorrido en la Europa League. El presupuesto contempla superar la fase de liga y caer en la eliminatoria previa a los octavos de final. Una trayectoria europea más larga permitiría elevar los ingresos y mejorar las cuentas. "Estos presupuestos mantienen la estrategia de garantizar e incrementar la competitividad deportiva del club sin comprometer su sostenibilidad", señaló Amo durante la presentación.

La previsión incluye 18,3 millones de euros de resultado por la venta de jugadores, una partida que podría reducirse si el rendimiento deportivo genera más ingresos de los inicialmente calculados. El Celta quiere mantener el equilibrio económico, pero sin verse obligado a desprenderse de sus principales activos para cuadrar las cuentas.

Récord de facturación: 106,2 millones, pero pérdidas de 7,8

El ejercicio 2025-26 dejó una cifra histórica para el club gallego. Los ingresos de explotación alcanzaron los 106,2 millones de euros, frente a los 74 millones del curso anterior, un incremento del 44% que permitió superar por primera vez la barrera de los 100 millones.

Pese a esa evolución, el Celta cerró el ejercicio con pérdidas de 7,8 millones de euros, frente a los 8,6 millones del año anterior. La explicación está, en buena medida, en la reducción de los ingresos por traspasos: las plusvalías pasaron de 26,8 millones a tan sólo cinco millones.

Amo defendió la decisión de no vender a sus futbolistas más importantes durante el pasado mercado estival para preservar el nivel competitivo de la plantilla. "Ha sido el mejor año de negocio de la historia del Celta y hemos decidido no vender", afirmó.

El responsable económico insistió en que el rendimiento deportivo también tiene consecuencias positivas en las cuentas. Los ingresos recurrentes aumentaron en 32,2 millones y ninguna línea de negocio registró un crecimiento inferior al 15% respecto al ejercicio precedente. La participación en Europa y la mejora de los derechos televisivos fueron dos de los principales motores.

El gasto en personal sube hasta los 72,5 millones

La apuesta por mantener una plantilla competitiva tiene un reflejo directo en los gastos. El Celta prevé destinar 72,5 millones de euros al personal durante la temporada 2026-27, un 3% más que en el ejercicio anterior.

La cifra incluye el esfuerzo necesario para competir en Liga, Europa League y Copa del Rey, además de atender las necesidades del Celta Fortuna, que afronta su nueva etapa en Segunda División. El club sitúa el coste de personal en el 66% de sus ingresos previstos, por debajo del 70% que toma como referencia. "Los gastos de personal ascienden a 72,5 millones de euros, un % más, para mantener una plantilla capaz de competir en Liga, Europa y Copa, así como en Segunda División", explicó Amo, resumiendo el esfuerzo económico con una frase: "Ese es el precio de mantener la competitividad deportiva del equipo".

En paralelo, los otros gastos de explotación se reducirán un 10%, hasta los 31,4 millones, mientras que las amortizaciones bajarán a 19,2 millones por la finalización de los contratos de algunos futbolistas con un peso importante en esa partida.

Celta360, una inversión para las próximas décadas

La ampliación de capital aprobada por los accionistas constituye uno de los acuerdos más relevantes de la Junta. La operación parte de 10 millones de euros, con posibilidad de elevarse hasta los 20, y está destinada a financiar el proyecto Celta360, concebido como un activo fundamental para el crecimiento de las infraestructuras y el desarrollo de la cantera.

Celta360 es un ambicioso proyecto estratégico del club que pretende transformar su ciudad deportiva en un gran polo de innovación, salud, educación, ocio y turismo. El proyecto incluye un miniestadio, nuevos campos de entrenamiento y espacios multiusos para el primer equipo, la cantera y los equipos femeninos. También se crearán laboratorios de investigación, medicina deportiva, un hub tecnológico y áreas de fisioterapia así como un hotel de unas 100 habitaciones y 5.000 metros cuadrados, zonas de restauración, un centro de eventos con capacidad para 400 personas y espacios enfocados al turismo deportivo.

Mouriño defendió que la iniciativa debe aportar "una solidez patrimonial, una proyección internacional y unas infraestructuras que hagan que el Celta sea cada vez más grande y más admirado en el mundo del fútbol". La presidenta también puso en valor la evolución social del club, que ha superado los 47.000 celtistas vinculados a la entidad mediante su carné, y la concesión del estadio de Balaídos durante los próximos 50 años, prorrogables por otros 25.

En el plano deportivo, Mouriño destacó las dos temporadas consecutivas entre los diez primeros de Primera División y la presencia europea. "Dos años en Europa certifican que si trabajamos todos en la misma dirección podemos conseguir que un Celta europeo no sea un sueño o una simple anécdota", afirmó.

Dos nuevos consejeros y un mensaje para Aspas

La Junta también aprobó la incorporación al consejo de administración de José Maroto, empresario costarricense con experiencia en gestión empresarial y deportiva, y Manuel Villanueva, periodista y comunicador gallego con más de cuatro décadas de trayectoria. Ambos sustituyen a Xisela Aranda y José Álvarez.

Además, Mouriño tuvo palabras para Iago Aspas, referente histórico de la entidad y protagonista de una etapa que se acerca irremediablemente a su desenlace. "Su talento unido a su celtismo serán irremplazables, pero su ejemplo a los canteranos seguirá siendo esencial para este club", señaló.