Medio siglo más en Balaídos

El mítico estadio seguirá siendo la casa del Celta hasta 2076 y probablemente siga siéndolo hasta el año 2101

Hay Balaídos para rato. Al menos, durante medio siglo más. El Concello de Vigo aprobará en junta de gobierno este viernes 10 de abril las bases para renovar la concesión del estadio municipal de Balaídos al Celta de Vigo, en un acuerdo que permitirá al club gestionar el recinto durante un mínimo de 50 años, con la posibilidad de prorrogarlo hasta un máximo de 75. Es decir, Balaídos será la casa del Celta hasta el año 2076 y probablemente siga siéndolo hasta el 2101.

Por lógica, la medida supone un paso clave para consolidar el futuro de la entidad celeste y reforzar su vínculo con la ciudad.

El alcalde, Abel Caballero, anunció la propuesta y la calificó como una decisión muy positiva tanto para Vigo como para el propio club. Según explicó, una vez formalizada la concesión, el Celta no solo podrá seguir utilizando Balaídos para la competición deportiva, como ha hecho hasta ahora, sino que también podrá destinar el estadio a usos complementarios y actividades económicas, como la organización de eventos, con el objetivo de dotar al recinto de una mayor actividad durante todo el año.

Esta nueva concesión llega tras meses de trabajo y negociación entre las partes y pretende aportar estabilidad a largo plazo al club, permitiéndole aumentar su capacidad de generar ingresos y seguir creciendo a nivel institucional y deportivo. Además, refuerza la relación entre el Concello y el Celta en una etapa marcada por el entendimiento, especialmente tras los cambios recientes en la dirección del club.

Un estadio con mucha historia

Para entender la importancia de este acuerdo, hay que remontarse a la historia de Balaídos. El estadio, inaugurado en 1928, está a punto de cumplir el siglo de vida y ha sido desde siempre la casa del Real Club Celta de Vigo, aunque la titularidad del recinto siempre ha sido municipal. A lo largo de las décadas, el club ha utilizado el estadio mediante diferentes fórmulas de concesión administrativa. La más reciente, firmada en su día bajo la presidencia de Carlos Mouriño, tenía vigencia hasta el año 2034, lo que hacía necesario replantear el modelo de gestión con antelación.

Durante ese periodo, Balaídos ha experimentado importantes transformaciones, especialmente en los últimos años, con una profunda reforma de sus gradas que está a punto de completarse. Este proceso de modernización ha ido de la mano del crecimiento del club, que ha buscado adaptarse a las exigencias del fútbol actual tanto en infraestructuras como en modelo de negocio.

El nuevo acuerdo supone un cambio relevante, ya que permitirá al Celta disponer del estadio en toda su integridad para su explotación, ampliando sus posibilidades más allá de los partidos. La intención es convertir Balaídos en un espacio con vida continua, capaz de acoger no solo eventos deportivos, sino también iniciativas culturales, sociales y comerciales.

Desde el gobierno local insisten en que se trata de una decisión estratégica para la ciudad, que refuerza uno de sus principales símbolos deportivos y proyecta a Vigo a largo plazo. Caballero destacó además la importancia del diálogo institucional para sacar adelante este tipo de iniciativas, subrayando que el acuerdo beneficia tanto al club como al conjunto de la ciudadanía.

En definitiva, la renovación de la concesión de Balaídos no solo garantiza el futuro del Celta en su estadio histórico, sino que abre la puerta a una nueva etapa en la que el recinto aspira a convertirse en un motor de actividad económica y social para la ciudad durante las próximas décadas.