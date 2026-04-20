Al Celta de Vigo se le pone de cara la continuidad de Fer López, aunque no le saldrá gratis

El centrocampista está cedido desde el Wolverhampton de la Premier League hasta el 30 de junio pero con el más que probable descenso a la Championship de los británicos abriría la puerta a una ampliación del préstamo a los 18 meses. Este tendría un coste de entre 2 y 3 millones de euros para los vigueses

El Celta de Vigo, tras la eliminación de la Europa League la pasada semana a costa del Friburgo, tiene el camino despejado hasta el final de temporada teniendo que disputar solo LaLiga EA Sports y peleando aún por obtener plaza europea para el próximo curso. Precisamente en esa temporada 2026/27, quiere el Celta de Vigo que esté un más que conocido de la casa de Balaídos como es Fer López.

El centrocampista, que explotó en la 2024/25 y que ante su buen hacer despertó el interés de un Wolverhampton que pagó por sus servicios 23 millones de euros, regresó en el último mercado de fichajes de invierno en calidad de cedido al Celta de Vigo.

El cuadro de Claudio Giráldez buscó reforzarse con la intención de despegar definitivamente en Liga y empezar a ilusionarse en la Europa League. El Celta y los Wolves tienen un acuerdo de cesión por Fer López hasta el próximo 30 de junio pero una serie de circunstancias hacen pensar que su futuro en Balaídos podría alargarse 12 meses más.

Fer López y los aspectos que apuntan a su continuidad en el Celta de Vigo

Fer López, representando por el agente mundialmente conocido Jorge Mendes, podría tener su futuro en el Celta de Vigo más allá del 30 de junio ya que los Wolves, club al que pertenece, está en una situación límite en la Premier League.

El Wolverhampton es colista de la Premier League con 17 puntos tras 33 jornadas y ahora mismo tiene la salvación a 14 puntos cuando quedan 15 por disputarse. Es decir si los Wolves no son capaces de ganar el próximo 25 de abril ante el Tottenham, que también está en el descenso, firmaría su caída matemática a la Segunda división de Inglaterra (Premiership).

Este más que probable descenso de los Wolves a la Premiership facilitaría que la cesión de Fer López en el Celta de Vigo se amplíe de seis a 18 meses. Fer López tiene contrato en los Wolves hasta 2030 y cuando ingleses y vigueses llegaron a un acuerdo para la cesión del centrocampista, lo hicieron a cambio de que en Balaídos se hiciesen cargo de la ficha del jugador.

El precio de la continuidad de Fer López

Que Fer López siga en el Celta de Vigo hasta junio de 2027 no le saldría gratis a los gallegos. Además de asumir su ficha, según informó a principios de abril Óscar Méndez, periodista de Nós Diario, el Celta de Vigo tendría que pagar entre dos y tres millones de euros por la continuidad del centrocampista.

Fer López ha demostrado a sus casi 22 años que el precio que pagaron los Wolves no fue ninguna locura y es que el centrocampista ya ha participado en 10 encuentros de LaLiga EA Sports con el Celta de Vigo en la segunda vuelta. Además, en la Europa, League, donde marcó en la fase liga ante el Estrella Roja, Fer López ha sumado también seis participaciones.

Fer López, importante en el Celta de Vigo y en la Selección española sub 21

La importancia de Fer López en el sistema de Claudio Giráldez se puede observar con la titularidad de la que ha disfrutado en los dos últimos encuentros y cómo el técnico gallego le dio entrada desde el banquillo en la ida de cuartos en Alemania y ante el Valencia en Mestalla.

El buen hacer de Fer López en el Celta de Vigo también se está viendo compensado con las convocatorias para la Selección española sub 21 de David Gordo, marcando incluso en el último parón internacional en el choque de la Roja ante Chipre que terminó con un contundente 0-7.