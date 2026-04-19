La situación de Carles Pérez que el Celta de Vigo sigue de cerca

El atacante ya suma más de 20 encuentros con el Aris de la Superliga de Grecia. Los helenos cuentan con una opción de compra de tres millones de euros de los que la Roma se llevaría un cinco por ciento

El Celta de Vigo aún no ha dicho su última palabra en la temporada a pesar de la dolorosa eliminación del pasado jueves ante el Friburgo en la Europa League. Los de Claudio Giráldez aún tienen que pelear por la quinta o sexta plaza para poder estar en Europa el próximo año y tras el triunfo de la Real Sociedad en Copa del Rey y sin tener asegurada España la plaza extra de Champions League, la película se ha puesto más complicada para los gallegos.

Pero el Celta de Vigo también mira ya a la próxima temporada y al regreso de esos jugadores que están cedidos hasta el 30 de junio. Uno de estos casos es el de Carles Pérez, con contrato hasta junio de 2027 con los celestes y viviendo su segunda cesión consecutiva tras no contar para Claudio Giráldez.

Carles Pérez puso rumbo el pasado verano al Aris de la Superliga de Grecia y en el país heleno está convirtiéndose en un fijo en las últimas jornadas. La situación de su cesión desde el Celta de Vigo podría provocar que no tenga que volver a Balaídos una vez que finalice el préstamo en el Aris.

El Aris cuenta con una opción de compra sobre Carles Pérez

El acuerdo al que llegó el Celta de Vigo con el Aris para la cesión de Carles Pérez hasta el próximo 30 de junio cuenta con una opción de compra tal y como contamos en ESTADIO Deportivo el pasado verano. El cuadro griego podría hacerse de manera definitiva con los servicios de Carles Pérez por el pago de un montante de tres millones de euros.

En su momento el Celta de Vigo le pagó a la Roma un total de 5,2 millones de euros por lo que los gallegos recuperarían parte de lo invertido por un jugador que en su primera temporada en Balaídos llegó a disputar 35 encuentros en Liga con tres goles y cinco asistencias, pero que en su segunda campaña, en la que llegó Giráldez, bajó esas cifras a 16 participaciones, un gol y una asistencia.

Pero el Celta de Vigo no se embolsaría los tres millones de euros con los que cuenta el Aris como opción de compra para llevarse a Carles Pérez ya que la Roma cuenta con el cinco por ciento de una futura venta del catalán.

La situación del Aris y la ficha de Carles Pérez en el Celta podrían marcar su próximo destino

El Celta de Vigo, además de que Carles Pérez no contaba claramente para Claudio Giráldez, tenía un gran interés el pasado verano en desprenderse del jugador en calidad de cedido o traspasado en el mejor de los casos para así aliviar la pesada carga que suponía su salario, uno de los más altos de la plantilla.

En el lado del Aris, el cuadro griego, que esta temporada quedó apeado en la fase de clasificación para la Conference League, está ahora mismo disputando la denominada 'Conference League Group', una liguilla que se disputa en Grecia una vez que termina la Liga y en la que participan los equipos clasificados del quinto al octavo.

El Aris de momento es tercero en esa liguilla después de empatar el primero y ganar este pasado sábado el segundo de sus partidos. En este encuentro, Carles Perez jugó los 90 minutos y completó una de sus mejores actuaciones de la temporada.

Al Aris de Carles Pérez aún le quedan por delante seis encuentros más para tratar de clasificarse para la próxima Conference League. El hecho de que los helenos consigan meterse en Europa el próximo curso podría ser determinante para que decidan ejercer la opción de compra que tienen sobre Carles Pérez.