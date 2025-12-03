Marco Garcés defiende la apuesta por Bryan Zaragoza, pero se aleja del Celta de Vigo

El futbolista malagueño no logra despegar en el Celta pese a ser su fichaje más ambicioso, pese a todo, el director deportivo ha justificado su incorporación aunque se antoja complicado que pueda quedarse en Balaídos más allás del 30 de junio

Bryan Zaragoza fue la apuesta más ambiciosa del Celta de Vigo del pasado verano. El extremo izquierdo, sin sitio en el Bayern de Múnich tras su préstamo en Osasuna, era uno de los jugadores más codiciados por equipos de Primera división y fue el Celta, con la vuelta a la Europa League como gran reclamo, el que acabó convenciendo al conjunto bávaro y al futbolista malagueño.

Sin embargo, su rendimiento hasta ahora no está siendo el esperado pues apenas ha sido titular en la mitad de los partidos ligueros, habiendo pasado bastante desapercibido sin haber conseguido todavía estrenarse como goleador celeste. Sin embargo, Marco Garcés defendió su incorporación durante su intervención en la junta de accionistas: "Parecía que Bryan nos podía dar verticalidad, uno contra uno y centros peligrosos. Esa verticalidad nos hizo sentirnos atraídos por él".

Bryan Zaragoza llegó para suplir la venta de Fer López

Además, el director deportivo aclaró que su fichaje vino provocado por la venta de Fer López, necesitando Claudio Giráldez un recambio de garantías: "Nos faltaban dos posiciones por la salida de Fer López y por el 'nueve' que teníamos pendiente. Nos decidimos traer a Bryan, que fue extremadamente largo y complicado".

"Era titular en un equipo de nivel similar, habla español y tiene experiencia en Liga, era una oportunidad de mercado. Bryan Zaragoza tenía que regresar al Bayern y no parecía tener muchos minutos y decidimos hacer lo de Bryan", explicaba Garcés.

Dos millones por la cesión a la espera de la compra obligatoria... o no

Celta y Bayern de Múnich pactaron el pasado verano la cesión de Bryan Zaragoza por dos millones de euros más una obligación de compra de alrededor de once millones de euros en caso de que se acabaran cumpliendo un par de premisas a final de temporada. La primera de ellas es que el Celta logre clasificarse entre los once primeros de LaLiga y la segunda, que el futbolista haya disputado al menos el 60 por ciento de todos los minutos oficiales.

A día de hoy no se cumplen ninguno de ambos requisitos ya que actualmente ocupa la duodécima posición en LaLiga y el malagueño apenas ha disputado 906 minutos de 1.620 posibles, es decir casi el 56 por ciento de todo el tiempo posible de juego.

La "oportunidad de mercado" con Jutglà

Marco Garcés también valoró la incorporación de Ferrán Jutglà, por el que pagaron cinco millones de euros al Brujas. "Necesitábamos un jugador polivalente, que pudiera jugar en los tres puestos de arriba. Creíamos que podía dar rendimiento inmediato porque era titular en un equipo de similar envergadura que el Celta, habla español y ya tenía experiencia en la Liga", explicó el máximo responsable de la parcela deportiva, destacando el buen trabajo de la secretaría técnica del club.

"Claudio lo conocía muy bien, nuestro grupo de scouts lo conocía perfectamente, era una oportunidad de mercado" ya que el catalán pensaba renovar con el club belga.