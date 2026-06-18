Olympiacos aleja la opción de Mika Mármol para el Celta de Vigo

Las condiciones económicas que ofrecen los griegos al que fuera defensa central de Las Palmas pueden acabar por decantar la balanza del futbolista que aparecía en la agenda celeste

La opción de que Mika Mármol recale en el Celta de Vigo se podría alejar, después de que Olympiacos FC haya apretado por hacerse con los servicios del central que ha terminado contrato con la UD Las Palmas con el final de la temporada. La oferta salarial de los griegos ha colocado en una posición de desventaja a los celestes en la idea de hacerse con el jugador.

Tanto es así que, según el periodista Ángel García, Olympiacos ha puesto sobre la mesa una oferta muy potente de cuatro años de contrato para el futbolista, una prima de fichajes de tres millones de euros y unas condiciones salariales difícilmente asumible para los competidores que quieren a Mika Mármol.

El hecho de que acabara contrato y fuera agente libre aumentaba los pretendientes por Mika Mármol

El hecho de que Mika Mármol acabara contrato y fuera agente libre hace que fueran más los pretendientes por el central catalán. También que el jugador pueda recibir un salario más alto, algo que desde Grecia podría lograr Olympiacos para hacerse con un jugador cotizado en estos primeros compases del mercado. También semanas atrás el Spartak de Moscú había entrado en escena en busca de hacerse con el futbolista de 24 años y 1,83 metros.

La Primera División no es ajena para Mika Mármol, un futbolista que ya fue relacionado con el interés del Celta de Vigo en otras ventanas de fichajes. El defensa ha disputado 67 partidos en la máxima categoría del fútbol español. Este curso también ha sido interesante su rendimiento en Segunda con los canarios.

La de Mika Mármol no era la única opción que tenía la dirección deportiva del Celta de Vigo que quiere reforzar el centro de la defensa para la temporada que viene. Más allá de lo que suceda con Marcos Alonso, que todo apunta a que seguirá de celeste, la idea del club es añadir elementos a la plantilla que tendrá a su disposición Claudio Giráldez esta temporada para nuevamente afrontar tres competiciones.

Zaid Romero y Sergio Barcia, otras alternativas que aparecen entre los candidatos para reforzar la defensa del Celta de Vigo

También han aparecido otros nombres relacionados con el Celta de Vigo para el puesto de central. Uno de ellos es el de Zaid Romero, futbolista que esta temporada ha jugado cedido en el Getafe durante la segunda vuelta y que pertenece al Brujas. Con los belgas tiene dos años más de contrato y su medio curso a las órdenes de José Bordalás dejaron unas interesantes sensaciones que no han pasado por alto en el club gallego, así como en otros equipos.

Otro alternativa es la de Sergio Barcia. Un futbolista nacido de la cantera del Celta de Vigo que esta temporada ha jugado como cedido precisamente en Las Palmas, donde ha compartido equipo con Mika Mármol. En el caso de Sergio el jugador pertenece al Legia de Varsovia al que debe ahora regresar después de acabar su préstamo. El futbolista, que lo tuvo a su órdenes Claudio Giráldez en las categorías inferiores del Celta de Vigo, tiene un año de contrato por delante con los polacos.