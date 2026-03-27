Rumanía dice adiós al Mundial: desilusión para Radu, alivio para el Celta

La selección rumana fue eliminada por Turquía en la semifinal de la repesca para la cita mundialista de este verano, en la que el portero celeste disputó los 90 minutos

Ionut Radu ha sido titular en el partido de repesca del Mundial que Rumanía ha jugado este jueves frente a Turquía y ha dicho a toda opción de estar en la cita del próximo verano tras caer en Estambul ante Turquía, por lo que dice adiós al sueño mundialista. Una mala noticia para el portero rumano pero al mismo tiempo una buena para el Celta, que se marchó a la concentración de Rumanía con una molestias en el gemelo, aunque sin lesión muscular.

Tanto es así que Radu fue titular y disputó los 90 minutos pero en el minuto 53 encajaba el único tanto del partido tras una gran asistencia de Arda Güler que culminó en gol Ferdi Kadioglu. Rumanía buscó el empate y lo tuvo en el minuto 78, tras un saque de esquina en corto que Stanciu remató contra el poste.

Así pues, ahora será Turquía, ganadora de su semifinal, la que se enfrente a Kosovo, que ganó la otra semifinal a Eslovaquia (3-4), el próximo 31 de marzo, en busca de un billete para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Tras no haber conseguido la victoria ante Turquía y quedar eliminada, Rumanía no tiene más partidos en este parón de selecciones por lo que Ionut Radu descansará este fin de semana y volverá a Vigo para comenzar los entrenamientos con el Celta la próxima semana. Sin duda, una buena noticia para el técnico de Porriño que podrá contar con su portero titular durante toda la semana para comenzar a preparar el duelo de LaLiga ante el Valencia, el domingo 5 de abril a las 16:15 horas, en Mestalla.

Así quedan las finales de la repesca para el Mundial

Italia se enfrentará fuera de casa a Bosnia, Polonia, liderada por Robert Lewandowski, visitará a Suecia; Turquía viajará a Kosovo y Dinamarca se desplazará a la República Checa en las cuatro finales de la repesca europea para el Mundial 2026, que otorgarán a los ganadores una plaza en la fase final del torneo.

Así quedaron configurados los encuentros decisivos del próximo martes en cada una de las cuatro rutas, después de los resultados de este jueves: Italia ganó 2-0 a Irlanda del Norte, Polonia remontó a Albania (2-1), Suecia se impuso por 1-3 a Ucrania en Valencia, Turquía doblegó 1-0 a Rumanía, Kosovo venció 3-4 en Eslovaquia, Dinamarca goleó a Macedonia del Norte (4-0) y tanto Bosnia, frente a Gales, como República Checa, ante Irlanda, se clasificaron en la tanda de penaltis tras el 1-1 y el 2-2 después de la prórroga, respectivamente.

Finales de la repesca europea

- Martes 31 de marzo:Bosnia Herzegovina-Italia (20:45).Suecia-Polonia (20:45).Kosovo-Turquía (20:45).República Checa-Dinamarca (20:45).