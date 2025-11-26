Giménez: "Griezmann puso el centro perfecto y yo solo tuve que poner la cabeza"

José María Giménez se convirtió en héroe rojiblanco con un cabezazo en el minuto 93 que selló la victoria del Atlético sobre el Inter

José María Giménez, defensor y capitán del Atlético de Madrid, se convirtió en el gran protagonista del duelo frente al Inter de Milán, marcando un gol decisivo en el minuto 93 que dio la victoria a los rojiblancos. Tras el encuentro, el uruguayo destacó la importancia de su familia en su motivación diaria y en su desempeño dentro del campo.

«Cuando cabeceé pensé en mis hijos», confesó Giménez. «En ese instante recordé la fuerza que me transmiten día a día. Mi esposa siempre me apoya y me ayuda a llegar en las mejores condiciones a los partidos. Este gol es para todos mis seres queridos y para la gente que nunca ha dejado de creer en mí. Sin ellos no sería lo que soy hoy», añadió el central uruguayo.

El gol que vale una clasificación

El tanto de Giménez, conseguido en la última jugada del partido, no solo significó la victoria frente a un rival duro como el Inter, sino que también acerca al Atlético de Madrid a su objetivo de entrar en el top 8 de la Champions League.

«Nuestro lema es partido a partido», explicó Giménez. «La realidad es que en esta edición de la Champions lo único que importa es sumar puntos. Era un duelo muy complicado, necesitábamos ganar y, al lograrlo, nos coloca en una situación que nos permite soñar con la clasificación directa».

Detalles de la acción

El defensor también desveló cómo se gestó el gol: «Le pedí a Koke que centrara desde la banda derecha. Cuando vienen los balones desde parado es difícil superar a los rivales, pero yo venía lanzado y sabía que no podían frenarme en el salto. Colocó un centro perfecto y yo solo tuve que poner la cabeza», comentó Giménez.

Su lectura del juego, la ejecución precisa y la capacidad de imponerse en el juego aéreo fueron claves para convertir una acción de estrategia en un momento inolvidable tanto para él como para todo el Metropolitano.

Un triunfo con sabor a unidad

El uruguayo subrayó la relevancia del colectivo: «Este gol no es solo mío, es de todos los que creen en nosotros: mi familia, mis amigos, compañeros y aficionados que están en los buenos y malos momentos. Ganar así refuerza nuestra convicción y nos permite mantener viva la ilusión de pasar de ronda».

Con esta victoria, el Atlético suma tres puntos cruciales y mantiene la esperanza de meterse entre los mejores ocho del grupo. Giménez, con su cabezazo en el añadido, reafirma no solo su liderazgo en defensa, sino también su capacidad de aparecer en los momentos decisivos.