Harry Kane, Luis Díaz...en el Bayern tienen clara su postura con la expulsión a Camavinga: "Estos partidos son de detalles"

El centrocampista del Real Madrid fue expulsado en el duelo de Champions League por retener el balón en una falta en contra, teniendo ya amarilla. Slavko Vinčić, colegiado en el Allianz, no tuvo dudas al respecto, al igual que los jugadores del conjunto de Vincent Kompany, dándole la razón al árbitro esloveno

El Bayern de Múnich salió victorioso de su encuentro ante el Real Madrid y vencedor de la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League. Sin embargo, el choque en el Allianz Arena dejó una acción polémica que terminó siendo determinante para el transcurso del partido. En este sentido, Camavinga, que entró en el terreno de juego en el minuto 62, fue expulsado en el 86' por doble amarila, muy poco antes de que llegase el gol de Luis Díaz.

Tras ello, jugadores del Bayern de Múnich como Harry Kane y Luis Díaz, que vieron puerta ambos en el encuentro de Champions League, valoraron la decisión arbitral de Slavko Vinčić. Cabe recordar que el francés vio la primera tarjeta amarilla por cortar un ataque de Musiala y la segunda por retener un balón tras una falta en contra del Real Madrid, por lo que el colegiado esloveno no se lo pensó dos veces para indicarle el camino de los vestuarios.

Harry Kane hace una valoración del Bayern de Múnich - Real Madrid

De esta manera, Harry Kane hizo una valoración del Bayern 4-3 Real Madrid: "Tras el descanso hablamos que teníamos que mover más el balón, jugar con más tranquilidad, de lado a lado, a veces es fácil ir rápido pero no había espacios. El Madrid no me ha sorprendido porque en la Champions son siempre muy peligrosos, sabíamos su historia en esta competición y la calidad que tienen. Son muy peligrosos y teníamos que jugar a nuestro mejor nivel los dos partidos para ganar".

Por otro lado, Harry Kane lo tuvo claro con la expulsión a Camavinga, que condicionó los últimos compases del encuentro en el Allianz Arena: "Creo que es roja, sin duda, y teniendo en cuenta los dos partidos creo que somos justos vencedores. Creo además que un gol del Madrid no debió subir al marcador porque hubo una falta en el inicio de la jugada de Rüdiger a Laimer que no se pitó".

Luis Díaz respalda la decisión del colegiado por la acción con Camavinga

Por su parte, Luis Díaz, que hizo el 3-3 en el marcador, destacó que están "muy felices. Hemos trabajado muy bien. Sabíamos que iba a ser complicado por la experiencia y calidad del Madrid. Fue bonito ayudar al equipo con el gol". El extremo colombiano volvió a dejar otra gran actuación ante el conjunto de Arbeloa, que se mostró pesimista en rueda de prensa por su futuro en el club. El ex del Liverpool vio puerta en el choque del Allianz, al igual que hizo en el Bernabéu.

Sobre la expulsión a Camavinga, Luis Díaz apuntó que "la verdad es que yo estaba tan cerca. Creo que cualquier árbitro hubiera hecho lo mismo. Se lleva la pelota, no la entrega y decidió bien. Puede que no entendiera que ya tenía otra. Puede parece exagerado, pero...Es evidente que puede ser decisivo, porque estos partidos son de detalles. Pero nosotros ya estábamos cercando al Madrid y buscando el gol". Poco después de la tarjeta roja al francés, el Bayern sentenció una eliminatoria que acabó 6-4 en el global.

El Bayern se cita con el PSG en semifinales de la Champions

Tras ello, el Bayern se verá las caras con el PSG de Luis Enrique, que viene de eliminar al Liverpool. El encuentro de ida de semifinales de la UEFA Champions League tendrá lugar el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes. De esta manera, todo quedará por decidir en el choque de vuelta en el Allianz Arena, que se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.

Ambos equipos llegan como candidatos reales a ganar esta edición de la Copa de Europa, pero con un equipo parísino que llega defendiendo el título tras conseguirlo la temporada pasada. Una de las claves, sobre todo en el encuentro de ida en Francia, es que Vincent Kompany no se podrá sentar en el banquillo al recibir en el día de ayer una tarjeta amarilla que le obliga a ver el PSG - Bayern desde otra zona del estadio.