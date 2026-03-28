El Córdoba da un paso atrás ante la situación en LaLiga Hypermotion

Los de Iván Ania sumaron este pasado viernes su séptimo partido sin ganar y el propio técnico ya no habla de play off de ascenso sino de permanencia y 50 puntos

El Córdoba de Iván Ania, tal y como le puede pasar a otros equipos de LaLiga Hypermotion como puede ser el Cádiz, son el claro ejemplo de lo larga que es la competición en Segunda división y los cambios que puede haber de la primera a la segunda vuelta. El Córdoba se midió este pasado viernes en el arranque de la jornada 32 de LaLiga Hypermotion a un necesitado Mirandés que parecía el rival idóneo en El Arcángel para reencontrarse con la victoria seis jornadas después.

El Córdoba volvió a tropezar y aunque esta vez no lo hizo perdiendo y sí empatando ante los jabatos con un 2-2 final. El Córdoba se puso 2-0 por delante y parecía que la racha de seis partidos sin conocer la victoria se iba a romper pero un gran Carlos Fernández igualó el encuentro con dos goles más a su cuenta particular.

Iván Ania olvida el play off de ascenso a Primera y mira a los 50 puntos

Después del encuentro, el técnico del Córdoba Iván Ania no escondió que los cordobesistas ahora se tienen que centrar en llegar a los 50 puntos que suponen la salvación matemática en LaLiga Hypermotion: "Competir. Ser competitivos. Si eres competitivo, será más fácil todo. El primer objetivo que tuvimos siempre fue la salvación. Estamos a ocho puntos de los 50 y cuando los hagamos, ya veremos dónde terminamos. Estamos en el momento en el que tenemos que decidir hacia dónde mirar". El Córdoba ahora mismo suma 42 puntos y los puestos de descenso están a 11 puntos con el Huesca marcando la frontera.

Los goles en contra condenan al Córdoba

Iván Ania apostó por tratar de dejar la portería a cero ya que el Córdoba en lo que va de segunda vuelta aún no lo ha conseguido y ha encajado un total de 25 goles: "Cuando íbamos 2-0, tenía el pensamiento de ganar y dejar la portería a cero. Van 11 partidos de la segunda vuelta y no hemos dejado la portería a cero. Nos reforzaría en todo. Van muchos goles encajados y son evitables. Queda mucho por delante, pero necesitamos una victoria cuanto antes".

No escondió tampoco Iván Ania que el punto logrado ante el Mirandés sabía a decepción: "Sabor de decepción, porque lo normal era que hubiéramos manejado el partido y hacer el tercer gol desde el orden. Les regalamos un punto. Nos expusimos mucho, porque íbamos con el corazón. Les metimos en bloque bajo, pero no conseguimos el tercero para la tranquilidad. Rompimos la dinámica de derrotas, pero no conseguimos ganar".

Aunque el técnico del Córdoba trató de quedarse con lo positivo que supone el volver a marcar y el puntuar: "Llevábamos dos partidos sin marcar e hicimos dos goles. La otra es que rompimos una dinámica de derrotas. Hubiera sido mejor hacerlo con una victoria, pero no pudo ser así. Tenemos que perder el miedo a fallar. Debemos ser nosotros mismos y liberarnos. Desde el punto de vista individual y colectivo. Nos quedan 10 jornadas, pero necesitamos recuperarnos. Debemos asumir que no estamos dando nuestra mejor versión, pero para salir de ella necesitamos una victoria".