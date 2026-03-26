Iván Ania confía en su continuidad: "Si antes me sentía respaldado, ahora me siento más respaldado todavía"

Iván Ania prepara al Córdoba CF para romper la racha negativa y recuperar confianza ante el Mirandés

En la previa del duelo frente al Mirandés, Iván Ania lanzó un mensaje contundente: competir, ganar y cortar la racha negativa que arrastra el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada, con una dinámica de resultados adversa que ha afectado la confianza del equipo.

Prioridad: calma y autocrítica

El técnico reconoció la difícil situación, pero destacó que la clave está en mantener la tranquilidad, recuperar la presión alta y reforzar la confianza del vestuario. “Mañana toca competir, intentar ganar y romper la dinámica negativa que llevamos en cuanto a resultados”, afirmó Ania, subrayando que el equipo debe afrontar el partido con humildad, ambición y fe en el modelo de juego.

Lesiones y bajas condicionan la planificación

El Córdoba tendrá cuatro ausencias confirmadas: Fomeyem, Juan María, Carlos Marín y Trilli, este último por molestias en el isquiotibial. A pesar de ello, Ania mantendrá la confianza en Carlos Albarrán para el lateral derecho. “Tenemos a Albarrán, un jugador de plena garantía”, aseguró. El entrenador enfatizó que no contempla cambios drásticos en el sistema táctico, sino ajustes puntuales para mejorar la solidez defensiva.

Un mes clave para revertir la situación

Ania recordó que la racha negativa comenzó hace poco más de un mes y que antes de esta mala dinámica, el equipo contaba con confianza plena tras victorias destacadas. “En el fútbol suceden estas cosas, pero igual que cambió para mal, puede cambiar para bien. La gestión del grupo es fundamental”, explicó. Enfatizó que competir va más allá de la intensidad física: implica tomar buenas decisiones y mantener la concentración durante todo el partido.

Recuperando la identidad del equipo

Para el técnico, una de las prioridades es que el Córdoba recupere su presión característica y se sienta cómodo en campo contrario. La victoria en la primera vuelta contra el Mirandés sirvió como impulso para una de las mejores rachas del equipo, y Ania espera que un resultado positivo vuelva a generar ese efecto. “Necesitamos estar activados en la presión para estar más efectivos con balón”, señaló.

Aspecto mental y gestión del vestuario

Ania destacó que la situación es más mental que física. La gestión individual de los jugadores es clave: algunos necesitan cercanía, otros espacio, y todos deben mantener la motivación. Rechazó cambios radicales y recordó que el modelo de juego sigue siendo válido. Su mensaje final fue claro: el Córdoba debe competir mejor, recuperar energía y reencontrarse con la versión que lo hizo rendir durante buena parte de la temporada.