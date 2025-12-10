Llamamiento a la calma en el Córdoba

Rubén Alves, pupilo de Iván Ania, descarta que haya "ansiedad" a pesar de las cinco jornadas consecutivas sin ganar

El Córdoba está pasando por una de las peores rachas en lo que va de temporada. El cuadro de Iván Ania suma ya cinco jornadas sin conocer la victoria y debido a esta secuencia de resultados se ha alejado a tres puntos de los puestos de play off de ascenso a Primera. En el caso de los puestos de descenso, el Córdoba está a cuatro del Andorra, que ahora mismo marca la frontera del infierno.

Este miércoles habló una de las voces autorizadas del vestuario cordobesista: Ruben Alves. El central es casi un fijo en el esquema de Iván Ania pero esta campaña ya se ha perdido seis encuentros por diferentes motivos como lesiones o sanciones. Este pasado fin de semana regresó a la titularidad ante el Leganés pero su presencia no sirvió para sumar el triunfo ante los pepineros.

Rubén Alves habla de la falta de resultados del Córdoba

Rubén Alves comentó que el Córdoba está tratando de mejorar de cara al gol ya que cuando el resultado les es favorable, se les ponen muy de cara los partidos: "Para ganar lo primordial es meter gol y cuando conseguimos hacer goles, si además marcamos antes que el rival, se nos ponen muy de cara los partidos. Estamos tratando de mejorar de cara al gol, es un trabajo de todo el equipo. Para eso también es importante el balón parado. El trabajo defensivo de los últimos meses está siendo positivo y trataremos de que el trabajo de cara al gol mejore".

No inventó el fútbol Rubén Alvés cuando zanjó que las rachas negativas se cortan a base de triunfos: "Las rachas negativas se cortan ganando. El otro días tuvimos una buena oportunidad y no fue así, intentaremos el sábado contra el Eibar cortar la racha y construir una positiva como la que ya tuvimos. Así las sensaciones serán diferentes, ganando las semanas son mejores para todos. Si el otro día hubiéramos ganado esta semana sería muy diferente, a pesar de haber hecho un partido menos vistoso".

En el Córdoba no hay ansiedad

Rubén Alves dejó claro que en el Córdoba hay tranquilidad y que se está trabajando por volver a la senda de la victoria tras cinco jornadas sin hacerlo: "Estamos tranquilos, no hay nerviosismo ni ansiedad. Sí que queremos ganar cuanto antes y más si es en casa porque llevamos más tiempo sin ganar. Pero no hay esa ansiedad, el mensaje que puedo dar a la afición es que estamos tranquilos, trabajando para conseguir la victoria y a por ello vamos a salir desde el primer minuto".

El Arcángel debe ser un fortín

Por último, Rubén Alves apostó porque el Nuevo Arcángel sea un fortín y todo debe empezar el próximo fin de semana ante el Eibar: "El Eibar es muy buen equipo, son intensos y agresivos. Nos van a poner las cosas muy difíciles porque tienen jugadores con experiencia en la categoría. Intentaremos hacerles daño con nuestras armas. Nosotros siempre queremos ganar y hacerlo de la mejor manera posible. Es importante hacer que nuestro campo sea un fortín y por la afición y nosotros queremos ganar ya".