Hidalgo tranquiliza a la afición del Deportivo: "Yeremay encontrará sus sensaciones poco a poco"

Antonio Hidalgo asegura que Yeremay Hernández sigue recuperándose paso a paso y pronto volverá a su nivel óptimo

Antonio Hidalgo habla ante los medios en la previa del duelo ante el SportingImago

El Deportivo de La Coruña encara los últimos once encuentros de la temporada con la confianza en máximos niveles. Para su entrenador, Antonio Hidalgo, la recuperación del equipo tras la lesión de Mella y el constante apoyo de la afición son factores claves que alimentan la ilusión por el ascenso.

Hidalgo se mostró prudente en rueda de prensa, destacando la importancia de trabajar día a día y mantener la humildad pese al buen momento del equipo. “Sé lo que representa el Dépor y lo que siente la gente. Lo que debo hacer es seguir trabajando para permanecer mucho tiempo aquí”, afirmó el técnico catalán.

Preparación para el Sporting de Gijón

De cara al próximo duelo ante el Sporting de Gijón, Hidalgo analizó las bajas y la recuperación de jugadores clave. Sobre Yeremay Hernández, comentó que “tiene que ir poco a poco encontrando sensaciones. Sus molestias van a menos y pronto podrá regresar a su nivel”. Por otro lado, Miguel Loureiro completó prácticamente toda la semana a pleno rendimiento, lo que permitirá al Dépor recuperar efectivos en posiciones críticas.

Respecto a Stoichkov, el técnico reconoció su gran momento de forma y confianza: “Está haciendo goles y aportando mucho al equipo. Intentaremos cubrir su ausencia con otro jugador adecuado”, explicó.

Renovaciones y estabilidad en el club

Hidalgo valoró positivamente las recientes renovaciones de Fernando Soriano y Manuel Pablo, destacando la importancia de mantener un proyecto sólido. “Estoy contento por ellos. Esto demuestra que el trabajo se está haciendo bien y que los objetivos se cumplen”, señaló.

La competencia interna y el crecimiento del equipo

Sobre jugadores como Riki y José Gragera, el técnico enfatizó la competitividad interna: “Riki es un profesional ejemplar y va adaptándose poco a poco a los automatismos del equipo. Gragera, pese a las dificultades, entrena con compromiso y espera su oportunidad”, explicó.

Hidalgo subrayó la relevancia del equilibrio mental en la recta final de la temporada: “Nuestros jugadores deben aprender a manejar las emociones, aceptar las dificultades y creer en el equipo. Esto será clave para mantenernos entre los seis primeros”.

Una carrera de fondo hacia el ascenso

El entrenador recalcó que, pese a la buena posición del Deportivo, el camino hasta la meta es largo y exigente. “Todo va a estar muy igualado. Es una carrera de fondo, y no podemos perder de vista la dificultad de esta categoría. La ilusión de la gente es lo que nos mueve”, concluyó.

Hidalgo confía en que el equipo siga mostrando control y consistencia partido a partido, reforzando la idea de que, con esfuerzo y planificación, el Dépor puede alcanzar sus máximos objetivos y soñar con el regreso a la Primera División.