Manolo González, orgulloso de su equipo tras la victoria en San Mamés: "Se lo dejan todo en el campo"

Manolo González celebra la victoria del Espanyol en San Mamés y resalta el esfuerzo, la disciplina y la unión del equipo como claves del éxito

El Espanyol logró en San Mamés su quinta victoria consecutiva, un triunfo que refuerza su presencia en la zona europea de la Liga española. Tras el encuentro, Manolo González se mostró satisfecho y orgulloso del rendimiento de sus jugadores. “Estoy muy contento. Ya tocaba un año así. 2025 ha sido fantástico y hacía falta una temporada que haga sentir orgullosa a la afición del Espanyol”, declaró el técnico gallego.

El conjunto perico remontó un partido que comenzó en desventaja. El gol inicial de Álex Berenguer para el Athletic fue neutralizado por los tantos de Carlos Romero y Pere Milla, quienes dieron la vuelta al marcador y aseguraron la victoria por 1-2. Para González, esta victoria no solo es importante por los puntos, sino por la confianza y moral que transmite al equipo.

Orgullo y trabajo en equipo

“Es una sensación de orgullo muy grande. Los jugadores lo dan todo y lo que mejor nos define es la palabra equipo. La segunda vuelta será más complicada, pero si mantenemos esta actitud, podremos seguir peleando”, afirmó González. Reconoció que durante la primera parte el equipo no estuvo del todo acertado, pero destacó la capacidad de reacción tras ir por detrás en el marcador.

El entrenador enfatizó la importancia de que la afición apoye al equipo en los momentos difíciles. “Les pido que cuando haya fases complicadas, animen al equipo. Esto es fútbol y mantener un ritmo de victorias constante es muy complicado, pero trabajaremos cada semana para ganar”, señaló.

Claves de la victoria en San Mamés

Para Manolo González, ganar en San Mamés no es tarea fácil. “Sabíamos que nos iban a exigir mucho. La primera mitad fue complicada, pero logramos defender bien y aprovechar nuestras oportunidades. No concedimos demasiado y el equipo mostró una gran competitividad”, explicó. Además, valoró la actuación de todos los jugadores, incluidos los que entraron desde el banquillo, destacando la continuidad y solidaridad que permite mantener el nivel en partidos exigentes.

Objetivos claros y paso a paso

El técnico perico reiteró que el primer objetivo es asegurar la permanencia, sin perder de vista aspiraciones mayores: “Hasta que no tengamos los 42 puntos no quiero pensar en más. Cuando lleguemos a esa meta, seguiremos trabajando para llegar lo más lejos posible. Primero el objetivo básico, luego iremos paso a paso”.

Sobre la plantilla, González destacó la actitud de los futbolistas: “El fútbol depende de ellos. Pueden creer o no en ti, y estos jugadores han mantenido al Espanyol en Primera y están haciendo un trabajo excepcional ahora”.

Continuidad y crecimiento del equipo

El triunfo en San Mamés refleja la evolución del Espanyol desde la segunda vuelta del año anterior. González subrayó que, a pesar de lesiones y bajas como las de Puado, Terrats o Pickel, los cambios realizados no afectaron la competitividad del equipo. “Todos los que entran compiten bien, eso nos permite mantener el ritmo y seguir en la pelea por Europa”, concluyó.

Con este resultado, el Espanyol cierra un 2025 histórico y encara la segunda mitad de la temporada con confianza, convencido de su proyecto y estilo de juego, que ha devuelto la ilusión a jugadores y afición.