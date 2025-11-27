Gabri Veiga deslumbra y Samu fulmina en la victoria del Oporto

Gabri Veiga lidera al Oporto con un doblete y sella un contundente triunfo (3-0) sobre un Niza en crisis europea

Un inspirado doblete de Gabri Veiga bastó para que el Oporto se impusiera con autoridad a un Niza desbordado (3-0), que continúa ampliando una racha nefasta: 17 partidos seguidos sin ganar en competiciones europeas, un registro que acentúa aún más la crisis del conjunto francés.

Veiga firma su primera gran noche europea

El equipo de Sérgio Conceição arrancó la quinta jornada de la fase liga de la Europa League con una actuación sólida que tuvo en Gabri Veiga a su gran figura. El centrocampista español, que había regresado al fútbol europeo tras su etapa en Arabia Saudí, protagonizó su partido más brillante desde su llegada a Portugal. Con dos goles en los primeros 30 minutos, abrió el camino de un triunfo que completaría Samu en la segunda mitad.

La noche no pudo comenzar mejor para los ‘dragões’. Muchos aficionados todavía estaban accediendo a sus asientos cuando, a los 19 segundos, Veiga aprovechó un pase atrás de Pepê para adelantar a los suyos. Su tanto se convirtió en uno de los más rápidos de toda la historia del torneo y encendió al Do Dragão, que vibró con el inicio furioso del equipo.

El Niza, que venía de encajar un durísimo 1-5 ante el Marsella, demostró de nuevo sus enormes carencias competitivas. La zaga francesa, endeble y sin coordinación, volvió a quedar retratada cuando Froholdt filtró un pase al interior del área para que Gabri Veiga armara un zurdazo impecable hacia la escuadra, firmando así su doblete antes de la media hora.

El cuadro dirigido por Franck Haise, propiedad de INEOS, apenas mostró reacción. Tan solo un tímido intento de Moffi tras una transición bien conducida por Diop dio algo de vida a los visitantes, pero el equipo se desmoronó con la facilidad de un castillo de naipes. El ambiente de crisis —institucional, deportiva y emocional— volvió a evidenciarse en una noche para el olvido.

Samu completa la faena y sentencia el duelo

Tras el descanso, el guion no cambió. El Oporto siguió mandando y el Niza resistió como pudo, hasta que una acción imprudente del veterano Dante derivó en un penalti claro sobre Samu Aghehowa. El propio atacante español transformó el lanzamiento para colocar el 3-0 definitivo y firmar su décimo gol del curso.

El triunfo permite al Oporto mantener su invicto como local esta temporada, alcanzar los 10 puntos y ocupar una posición privilegiada en su grupo. El Niza, por el contrario, continúa hundido en la última plaza y amplía a 17 su racha de partidos europeos sin vencer, un récord negativo que refleja a la perfección la magnitud de su desconcierto.