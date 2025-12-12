Chivas oficializa la salida de Chicharito y el mexicano analiza ofertas

La salida de Chicharito Hernández marca el fin de una etapa turbulenta en Chivas y abre un nuevo capítulo en la recta final de su carrera

El Club Deportivo Guadalajara anunció este jueves la finalización del vínculo con Javier “Chicharito” Hernández, quien regresó al equipo tapatío en 2024 tras 14 años en el extranjero. El delantero internacional mexicano, de 37 años, jugó en los últimos cuatro torneos de Liga MX, aportando experiencia y liderazgo a las nuevas generaciones.

Segunda etapa en Guadalajara

“Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas”, informó el club en un comunicado oficial. Tras su regreso a México, Hernández disputó el Clausura 2024, el Apertura 2024, el Clausura 2025 y el Apertura 2025, registrando apenas tres goles en 28 partidos, cifras que generaron críticas entre la afición y los medios.

El delantero regresó al Guadalajara luego de recuperarse de una lesión de ligamentos sufrida en el LA Galaxy y aportó experiencia y guía a jugadores jóvenes como Armando González, actual líder goleador de la Liga MX.

Trayectoria internacional y logros históricos

Hernández es considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos del siglo XXI. Tras formarse en las Chivas, emigró en 2010 al Manchester United, donde brilló antes de fichar en 2014 por el Real Madrid. Posteriormente, jugó en el Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y LA Galaxy.

Con la selección mexicana, es el máximo goleador histórico con 52 anotaciones y único jugador en marcar en tres Copas del Mundo consecutivas (2010, 2014 y 2018). Sin embargo, su regreso a México dejó cifras modestas y algunos errores, como el penal fallado ante Cruz Azul, que eliminó a Chivas de las semifinales del Apertura 2025.

Durante su segunda etapa, Hernández generó controversia en redes sociales por declaraciones cuestionadas sobre las mujeres, por las cuales posteriormente ofreció disculpas públicas. Además, su bajo rendimiento y los fallos clave en momentos decisivos provocaron críticas de medios y aficionados, aunque el club resaltó su entrega, pasión y compromiso con la institución.

Despedida y próximos pasos

El club agradeció a Chicharito por su aporte: “En su regreso a casa, aportó toda su experiencia y sirvió de guía para jóvenes jugadores. Le deseamos el mayor de los éxitos en lo que emprenda de aquí en adelante”. Hernández, por su parte, publicó un mensaje en Instagram, donde reflexionó sobre los errores y el aprendizaje, destacando que “condenar a las personas por sus errores es el verdadero error”.

Aunque lejos de su mejor forma, el delantero no planea retirarse y podría continuar su carrera en la MLS o en otro club de Liga MX, cerrando así un capítulo importante de su trayectoria en el fútbol mexicano.