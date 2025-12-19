El Fenerbahçe alcanza un acuerdo con el PSV por el traspaso de la estrella del equipo, Joey Veerman

El futuro de Joey Veerman apunta a Turquía, con el Fenerbahçe decidido a activar su cláusula y cerrar uno de los fichajes más destacados del mercado

El PSV Eindhoven y el Fenerbahçe han llegado a un acuerdo para el traspaso del mediocampista neerlandés Joey Veerman, según ha informado el reconocido insider Fabrizio Romano. El jugador de 27 años ha pactado los términos personales con el club turco y su fichaje se hará oficial cuando se active la cláusula de rescisión de su contrato el 1 de enero de 2026, cifrada en más de 20 millones de euros.

Fenerbahçe ha ofrecido condiciones económicas muy atractivas, asegurando un salario superior al que percibía Veerman en Holanda, con el objetivo de convencer al centrocampista de priorizar Turquía frente a otros clubes interesados.

Carrera y trayectoria de Joey Veerman

Veerman se incorporó al PSV en enero de 2022 procedente del SC Heerenveen por unos seis millones de euros. Desde entonces, ha disputado 177 partidos, anotando 31 goles y sumando 59 asistencias, consolidándose como uno de los pilares creativos del equipo. Con el club de Eindhoven ha conseguido dos títulos de liga, dos Copas KNVB y tres Supercopas Johan Cruyff.

Su trayectoria incluye también experiencia internacional, y en su palmarés destaca su participación en competiciones europeas y la selección de los Países Bajos, con 16 apariciones internacionales.

Una temporada de ensueño impulsa su transferencia

La presente campaña es la más productiva de Veerman desde su llegada a PSV. En 22 partidos de liga ya ha marcado 8 goles y ha dado 7 asistencias, superando su récord personal de anotaciones en una temporada. Sus destacadas actuaciones han sido clave para atraer el interés del Fenerbahçe, que ha aprovechado la cláusula de rescisión para cerrar la operación antes de que otros clubes, como el Brentford, pudieran pujar nuevamente en enero.

El contexto del fichaje

El acuerdo llega en un momento delicado para la presidencia del Fenerbahçe. El presidente Saadettin Saran se encuentra actualmente fuera del país, coincidiendo con un citado judicial en Turquía por una investigación no relacionada con el fútbol. Aun así, el club turco está listo para oficializar la llegada de Veerman en cuanto se cumplan los plazos estipulados.

En el Fenerbahçe, Veerman se reencontrará con compatriotas como Jayden Oosterwolde, y compartirá vestuario con exjugadores de la Eredivisie, incluyendo a Edson Álvarez y Sebastian Szymanski.

PSV buscará sustituto

Con la salida inminente de Veerman, el PSV ya contempla reforzar el mediocampo. Entre los candidatos para reemplazar al neerlandés suena el japonés Kodai Sano del NEC, mientras que nombres como Sebastian Szymanski y Gustavo Hamer también han sido considerados para mantener la creatividad del equipo.

Un paso más en la carrera de Veerman

Tras casi cuatro años en Eindhoven, Veerman dará el salto al fútbol turco, donde además de un contrato más lucrativo, tendrá la oportunidad de seguir creciendo en una liga competitiva y con proyección europea. Su partida marca el fin de un ciclo exitoso en el PSV, dejando atrás un legado de goles, asistencias y liderazgo en el mediocampo.

El mediocampista neerlandés se prepara para un nuevo desafío en su carrera, mientras PSV planea garantizar su reemplazo y mantener la competitividad en la Eredivisie y competiciones europeas.