De compartir vestuario en la Real Sociedad a luchar por la liga en Hong Kong

Asier Illarramendi ha dado la bienvenida a Martín Merquelanz al Kitchee SC, con el que el extremo de Irún ha firmado tras abandonar el Andorra

Los aficionados de la Real Sociedad tienen otro motivo para seguir de cerca las evoluciones del Kitchee SC de Hong Kong. A sus 35 años, Asier Illarramendi apura su carrera en dicho conjunto desde el pasado mes de septiembre, tras un tiempo sin equipo tras su experiencia en el FC Dallas de Estados Unidos. Pero ya no está solo, sumándose otro viejo conocido de la afición txuri urdin a una plantilla en la que también están los cántabros Adrián Revilla, ex del Barakaldo, y Leandro Martínez, ex del Arenas o el Sestao River; y el catalán Roger Riera, formado en el FC Barcelona.

El calvario de lesiones de Merquelanz

A ellos se ha unido Martín Merquelanz, que a sus 30 años ha decidido dar este paso en su carrera después de aterrizar el pasado verano en el Andorra y haber jugado tan solo dos partidos, en los que anotó un gol. El extremo natural de Irún se ha visto una vez más lastrado por las lesiones, ahora en el muslo, algo que le ha perseguido desde antes incluso de dar el salto al primer equipo de la Real Sociedad en 2018, pues fue un año antes cuando sufrió su primera rotura de ligamentos, en aquella ocasión en la rodilla izquierda.

Recuperado de aquel percance, nada más debutar en la tercera jornada de LaLiga en la 18/19, ante el Eibar, volvió a sufrir la misma lesión en la otra rodilla y no volvió a jugar más esa temporada. Su resurgir llegó al curso siguiente, aprovechando su cesión en el Mirandés, en Segunda división, para firmar 17 goles y 11 asistencias. Unos números que le abrieron de nuevo la puerta de la primera plantilla donostiarra.

Con la Copa del Rey en el recuerdo

Con Imanol Alguacil al frente, Merquelanz disputó 17 partidos y participó en la conquista de la Copa del Rey. Pero se marchó de nuevo cedido, esta vez al Rayo Vallecano, y su andadura en el club madrileño comenzó con otra grave lesión de rodilla que solo le permitió jugar cuatro encuentros. Un calvario que se prolongó duranta la 22/23 y la 23/24, en las que se quedó sin ficha en la Real Sociedad, pues no se recuperó bien y tuvo que pasar por el quirófano por cuarta vez en junio de 2023.

Tras 12 años en la disciplina txuri urdin, a la que llegó en edad juvenil, en el verano de 2024 llegó a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le quedaba y firmó con condiciones por el Eibar, donde la pasada campaña jugó 16 encuentros. Ahora, ha buscado nuevos retos junto a Illarramendi, con el que coincidió durante un tiempo en la plantilla realista y que le ha dado la bienvenida con una publicación en sus redes sociales en la que recuerda algunos momentos juntos en el club donostiarra.

Buscarán un nuevo título liguero

A las órdenes del vitoriano Iñigo Calderón, que comenzó su carrera como técnico en las categorías inferiores del Deportivo Alavés, ambos tratarán de contribuir al 13º título liguero del Kitchee FC. De momento, se mantiene invicto después de 11 jornadas disputadas y tiene 9 puntos de ventaja sobre el Lee Man Warriors en la máxima categoría de Hong Kong.