El Galatasaray cierra la cesión de Noa Lang con opción de compra incluida

El Galatasaray ultima la llegada de Noa Lang, que dejaría el Nápoles en busca de minutos y protagonismo en el fútbol turco.

Todo indica que la etapa de Noa Lang en el Nápoles está próxima a llegar a su fin antes de lo previsto. El extremo neerlandés no ha logrado asentarse en el conjunto partenopeo y su futuro inmediato apunta hacia Estambul, donde el Galatasaray trabaja intensamente para cerrar su incorporación durante este mercado de invierno. La operación se perfila como una cesión con opción de compra hasta el final de la temporada.

Un paso atrás para volver a despegar

La experiencia de Lang en la Serie A ha resultado decepcionante tanto para el jugador como para el club. Bajo las órdenes de Antonio Conte, el atacante apenas ha tenido continuidad, acumulando poco más de 650 minutos en liga y menos de 1.000 minutos en total entre todas las competiciones. Su rol ha sido secundario, entrando habitualmente desde el banquillo y sin llegar a consolidarse como titular.

Esta falta de protagonismo ha llevado a ambas partes a valorar una salida temporal que permita al futbolista recuperar sensaciones y minutos de calidad.

Galatasaray toma la delantera

El Galatasaray ha sido el club que más decidido se ha mostrado para hacerse con los servicios del internacional neerlandés. Según diversas fuentes cercanas a la operación, el acuerdo contempla una cesión valorada en 2 millones de euros, además de una opción de compra cercana a los 30 millones. El Nápoles habría aceptado esta estructura con la esperanza de revalorizar al jugador en un entorno más favorable.

Una vez llegue la autorización final del club italiano, el conjunto turco hará oficial la llegada del futbolista.

Un contexto familiar para Lang

Turquía no es un destino desconocido para Noa Lang. Su padrastro, el exfutbolista Nourdin Boukhari, desarrolló parte de su carrera en Estambul, etapa en la que Lang llegó incluso a formarse en la cantera del Besiktas. Este vínculo emocional habría influido positivamente en la decisión del jugador de apostar por el fútbol otomano como nuevo punto de partida.

Impacto deportivo y económico

Además del aspecto deportivo, el movimiento también resulta interesante en lo económico. El Galatasaray asumirá el salario del jugador, cifrado en algo más de 4,6 millones de euros anuales, con una posible mejora salarial si se ejecuta la compra definitiva. Todo quedará supeditado al rendimiento del futbolista durante su estancia en Turquía.

En el plano táctico, su llegada obligará al técnico Okan Buruk a reorganizar el ataque. Actualmente, jugadores como Barış Alper Yılmaz, Leroy Sané y Yunus Akgün ocupan roles clave en las bandas, por lo que la gestión de minutos será fundamental.

Un talento que busca reivindicarse

Formado en la cantera del Ajax, Lang destacó posteriormente en Club Brugge y PSV Eindhoven, donde mostró su mejor versión gracias a su desborde, creatividad y capacidad goleadora. Sin embargo, en Nápoles nunca encontró encaje en el sistema de Conte, algo similar a lo ocurrido con otros perfiles ofensivos.

En lo que va de temporada, sus números están lejos de lo esperado: 1 gol y 2 asistencias en 27 partidos, con solo 7 titularidades. La posible llegada al Galatasaray representa una oportunidad clave para relanzar su carrera y volver a situarse en el escaparate europeo.