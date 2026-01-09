Olympiacos apuesta por juventud y talento con la incorporación de Antonio Zarzana

El Olympiacos refuerza su filial con la llegada del extremo español Antonio Zarzana, procedente del Volos, en busca de desarrollo y proyección futura

El Olympiacos continúa planificando el futuro de su estructura deportiva y ha anunciado oficialmente la incorporación del extremo español Antonio Zarzana, un fichaje pensado para fortalecer inicialmente al equipo B del conjunto griego. El futbolista, procedente del Volos NPS, da así un nuevo paso en su carrera tras su reciente etapa en la Superliga griega.

El club del Pireo comunicó la operación a través de sus canales oficiales, dando la bienvenida al jugador y destacando su proyección dentro del plan de desarrollo de jóvenes talentos.

Un perfil joven con formación en España

Antonio Zarzana, nacido en Jerez de la Frontera el 21 de marzo de 2002, se formó futbolísticamente en una de las canteras más reconocidas del país: la del Sevilla FC. Allí completó su proceso de formación y llegó a competir con el Sevilla Atlético, acumulando experiencia en el fútbol semiprofesional antes de iniciar su recorrido internacional.

Su etapa formativa le permitió desarrollar un perfil ofensivo versátil, caracterizado por su buen manejo del balón, capacidad para jugar en espacios reducidos y una notable pierna izquierda, que le permite actuar a pierna cambiada por el costado derecho.

Experiencia internacional antes de llegar a Grecia

En 2022, Zarzana dio el salto al extranjero al incorporarse, en calidad de cedido, al Marítimo de Portugal, donde sumó minutos en el fútbol luso. Posteriormente, en 2023, regresó a España para defender los colores del Numancia, y en 2024 militó como agente libre en la UD Ibiza, ampliando su bagaje en diferentes contextos competitivos.

Durante el verano de 2025, el atacante decidió probar suerte en Grecia y firmó por el Volos NPS, club con el que tuvo participación tanto en liga como en copa.

Su paso por el Volos y sus números

En su etapa en el Volos, Antonio Zarzana disputó cinco encuentros en la Stoiximan Super League, mientras que tuvo mayor protagonismo en la Copa de Grecia, competición en la que jugó cuatro partidos, firmando dos goles y una asistencia. Su rendimiento en el torneo copero fue especialmente valorado por su capacidad para aparecer en momentos clave.

A pesar de no contar con continuidad plena en el campeonato liguero, su desempeño dejó buenas sensaciones, lo que despertó el interés del Olympiacos como una opción para reforzar su segundo equipo.

Un fichaje estratégico para el filial de Olympiacos

La llegada de Zarzana responde a una necesidad específica del cuerpo técnico, que había solicitado refuerzos para las bandas ofensivas. El futbolista se une así al filial de Olympiacos, donde buscará continuidad y crecimiento dentro de una estructura altamente competitiva.

Si bien su fichaje está orientado inicialmente al filial, el club no descarta evaluar su evolución a medio plazo. Su polivalencia, ya que puede actuar por ambas bandas o incluso por detrás del delantero, le permite adaptarse a distintos esquemas tácticos.

Un nuevo desafío en su carrera profesional

Con 23 años, Antonio Zarzana afronta ahora un nuevo reto en uno de los clubes más importantes del fútbol griego. El Olympiacos apuesta por su desarrollo dentro de un entorno exigente, donde el objetivo es pulir su talento y potenciar sus cualidades ofensivas.

El comunicado oficial del club cerró con un mensaje claro de bienvenida: “Antonio, bienvenido a la familia del Olympiacos”, marcando así el inicio de una nueva etapa para el extremo español, que buscará consolidarse y demostrar que puede aspirar a cotas más altas en el fútbol europeo.