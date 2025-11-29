Rui Costa apaga el rumor: “Dybala no está en nuestros planes”

La Roma descarta la salida de Dybala mientras el Benfica niega rotundamente cualquier intento por ficharlo en enero

Con 3 goles y 1 asistencia en los 10 encuentros que ha disputado esta temporada, Paulo Dybala continúa demostrando su enorme influencia en el ataque de la AS Roma, pese a sus 32 años. La Joya, siempre decisiva cuando está en el campo, sigue acompañada por esos interrogantes que han marcado buena parte de su trayectoria: un talento incuestionable, pero una carrera que muchos consideran por debajo de lo que su calidad apuntaba en sus inicios.

En los últimos días, la figura del argentino volvió a ocupar titulares en toda Europa tras surgir versiones que lo vinculaban con el Benfica, despertando de inmediato la ilusión entre los seguidores del cuadro lisboeta. Sin embargo, esta posibilidad se desvaneció tan rápido como apareció.

Un mercado agitado y un rumor que encendió al Benfica

La inminente llegada del mercado de invierno europeo ha generado un auténtico aluvión de especulaciones. Entre ellas, una que tomó fuerza especialmente: la supuesta intención del Benfica de incorporar a Dybala en el mes de enero para potenciar su ofensiva.

El rumor circuló con intensidad en Portugal, Italia y otros puntos del continente, alimentando la esperanza de los aficionados encarnados. No obstante, desde el propio club se encargaron de poner fin a la historia.

Rui Costa corta de raíz la versión

El encargado de despejar cualquier duda fue Rui Costa, uno de los grandes ídolos del Benfica y actual presidente de la institución. En declaraciones realizadas en el aeropuerto de Lisboa, antes del viaje del equipo a la isla de Madeira —donde enfrentarán al Nacional—, el exmediocampista fue categórico.

El dirigente negó por completo cualquier tipo de contacto por el delantero argentino. “¿Quién habló de Dybala?”, respondió con firmeza. “Hay que preguntarle al periodista que dio la noticia. No es verdad. Ahora mismo, no es verdad”, remarcó el campeón de la Champions League 2003, echando por tierra cualquier especulación.

Su mensaje fue aún más contundente cuando reiteró que la prioridad del club es contar con “jugadores listos para competir de inmediato”, dejando claro que no existe ningún movimiento por la Joya ni planes en ese sentido.

Factores que dificultan la operación

Detrás de la negativa del Benfica hay varios aspectos que hacen prácticamente imposible la llegada del atacante. Por un lado, la situación contractual de Dybala, cuyo vínculo con la Roma contempla condiciones económicas elevadas, es un obstáculo importante. A ello se suma el interés del propio jugador en mantenerse en un proyecto competitivo donde tiene un rol central.

Por otro lado, el Benfica no contempla realizar una inversión de esa magnitud en el mercado invernal, periodo en el que suelen centrarse en operaciones puntuales y de bajo riesgo.