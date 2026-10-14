Benoit Trémoulinas, ex del Sevilla, vuelve del retiro a los 40 años para salvar al Girondins de Bordeaux

Benoît Trémoulinas, campeón de dos Europa League con el Sevilla, sale del retiro a los 40 años para ayudar al Girondins de Bordeaux, el club que le vio crecer y que ahora compite en la sexta división francesa tras casi desaparecer

A veces el fútbol deja historias muy entrañables y sorprendentes. Una de las noticias más tristes de los últimos años en Francia ha sido la caída en picado del Girondins de Bordeaux. El histórico club francés, fundado en 1881 y con gran masa social, milita actualmente en una división regional de Francia que equivale a la 6.ª categoría del fútbol francés. Todo ello tras una gran concatenación de problemas económicos y administrativos que casi llevan al club a su desaparición.

La 'nueva vida' del Girondins de Bordeaux

El pasado 30 de septiembre de 2026 se anunció un acuerdo para vender el club al fondo de inversión estadounidense Park Bench por un euro simbólico, con la asunción de las deudas. Tras temporadas de incertidumbre, parece que el Girondins de Bordeaux ya puede estar algo más tranquilo en el aspecto económico a pesar de tener que empezar desde la base del fútbol francés.

Poseen 5 ligas francesas, la última cosechada en la temporada 2008-2009. En aquel equipo dirigido por Laurent Blanc y que hizo historia en Francia, estaba un joven Benoît Trémoulinas de 23 años. El jugador francés fue pieza fundamental con el técnico galo, jugando 26 encuentros durante la temporada en el lateral zurdo. Sus grandes años en el Girondins de Bordeaux hicieron que grandes equipos de Europa se fijaran en él, entre ellos el Sevilla FC, que lo incorporó en 2014 procedente del Dinamo de Kiev.

El paso de Tremoulinas por el Sevilla FC

En el Sevilla dejó un gran recuerdo consiguiendo dos UEFA Europa Leagues. Estuvo en Nervión durante tres temporadas; en las dos iniciales fue importante en la consecución de los títulos europeos, aunque en la tercera desapareció por una lesión de rodilla y no vistió ni siquiera la elástica hispalense.

Dicha lesión lo alejó del Sevilla FC, con el que finalizó contrato en 2017. Tras salir del Sevilla no encontró equipo, ya que sus problemas en la rodilla eran muy serios y graves. Por lo que en 2019 colgó las botas tras dos años sin competir. Su último partido como jugador profesional fue el 5 de mayo de 2016 contra el Shakhtar Donetsk. Han pasado más de 10 años desde aquella fecha en la que Trémoulinas se vistió por última vez de corto, cuando ha saltado una nueva noticia en torno al lateral francés.

El regreso tras más de 10 años

Benoît Trémoulinas se ha ofrecido para jugar con el Girondins en la sexta división del fútbol francés. Lo hace con 40 años, 8 años después de colgar las botas y 10 años más tarde desde que disputó su último partido como profesional. Ahora lleva más de cinco semanas entrenando para unirse al club que le vio crecer y volver del retiro. Se prevé que en dos semanas podamos verlo incorporado al grupo. La vuelta al fútbol y a casa de Trémoulinas está muy cerca de cerrarse por amor a un club en apuros.