‘Chicharito’ se despide de Chivas tras finalizar contrato y es agente libre

Javier ‘Chicharito’ Hernández pone fin a su segunda etapa con Chivas, dejando atrás un ciclo marcado por un penal fallado y números modestos, pero sin planes de retirarse

El delantero mexicano Javier Hernández, conocido mundialmente como ‘Chicharito’, ha cerrado oficialmente su segunda etapa con Chivas de Guadalajara tras finalizar su contrato sin renovación. La última imagen del atacante con los rojiblancos será recordada por el penal fallado en los cuartos de final del Apertura 2025 frente a Cruz Azul, acción que dejó fuera al equipo de la contienda por las semifinales.

Fin de contrato y nuevas posibilidades

Según información difundida por Sergio Dipp, Hernández no tiene planes de retirarse y mantiene varias ofertas sobre la mesa. Entre las opciones más destacadas se encuentra un posible regreso a la Major League Soccer (MLS), donde ya militó con el LA Galaxy entre 2020 y 2023. El delantero mexicano evaluará los distintos proyectos para definir su próximo destino y seguir activo en el fútbol profesional.

Una segunda etapa discreta en Guadalajara

El regreso de ‘Chicharito’ a la Liga MX no tuvo el brillo esperado. Durante sus dos años con Chivas, disputó 40 partidos, anotó cuatro goles y aportó una asistencia, acumulando un total de 1,655 minutos entre compromisos de Liga MX y Concachampions. La directiva rojiblanca, ante estos números modestos, decidió no renovar su contrato, marcando así el cierre de su paso por el club.

El episodio que más ha quedado grabado en esta despedida fue el penalti fallado ante Cruz Azul. Con el marcador empatado a 2-2, Hernández tuvo la oportunidad de clasificar al Guadalajara a semifinales, pero su remate se fue por encima del arco de Gudiño, sellando la eliminación del Rebaño y dejando un sabor agridulce en la afición.

Trayectoria internacional y regreso a México

Antes de volver a Chivas, Hernández tuvo una extensa carrera internacional, jugando en clubes europeos de renombre como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, además de su paso por la MLS con LA Galaxy. Su regreso a la Liga MX buscaba aportar experiencia y goles, aunque los resultados individuales no alcanzaron las expectativas.

El futuro de ‘Chicharito’

Aunque su salida de Chivas marca el fin de un capítulo, Javier Hernández continúa con la intención de mantenerse activo en el fútbol profesional. Con varias propuestas por evaluar, el delantero mexicano podría retornar a la MLS o explorar otros horizontes, manteniendo viva su carrera después de una despedida que, pese a los números y el penal fallado, deja una huella significativa en la historia reciente del Guadalajara.