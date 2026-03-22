Keylor Navas se queda en Pumas a sus 39 años: renovación oficial hasta 2027

Keylor Navas renueva su contrato con Pumas UNAM y seguirá siendo el capitán y referente del equipo hasta 2027

Los Pumas UNAM anunciaron oficialmente la renovación de contrato de su capitán y arquero estrella, el costarricense Keylor Navas, por un año más con opción a extenderlo. Tras semanas de negociación y ciertas dudas sobre el salario, ambas partes lograron llegar a un acuerdo que garantiza la permanencia del guardameta en el club hasta la temporada 2027.

Negociaciones complejas pero exitosas

El proceso de renovación no fue sencillo. Navas inicialmente rechazó la primera propuesta de la directiva debido a que esperaba mejoras económicas y condiciones más favorables. Finalmente, el jueves por la noche se cerró un acuerdo que satisfizo a ambas partes. “Estoy muy contento aquí. Es increíble la manera en que mis compañeros y la afición me muestran mucho cariño”, declaró el portero tras oficializarse su renovación.

Junto con Antonio Sancho y Luis Raúl González, presidente del club, Navas presentó su nuevo contrato, que le permitirá disputar al menos los torneos de Apertura 2026 y Clausura 2027.

Impacto en el equipo y en la afición

La renovación de Navas llega en un momento clave para Pumas, que actualmente se encuentra quinto en la tabla del Clausura 2026, con 20 puntos producto de cinco victorias, cinco empates y solo una derrota. Su continuidad representa un importante estímulo anímico para el equipo, especialmente a tan solo horas del Clásico Capitalino frente al América.

El arquero ha sido pieza fundamental en el rendimiento defensivo del equipo, manteniendo una diferencia positiva en goles gracias a sus atajadas decisivas.

Trayectoria de un portero de élite

Originario de San Isidro de El General, Costa Rica, Navas inició su carrera en el Saprissa en 2005 antes de dar el salto a Europa con el Albacete y luego el Levante. Su desempeño en el Levante le permitió fichar por el Real Madrid, donde ganó tres UEFA Champions League consecutivas y cuatro Copas del Mundo de Clubes. Posteriormente jugó en el Paris Saint-Germain, donde sumó tres títulos de liga francesa, y también tuvo pasos por el Nottingham Forest y Newell's Old Boys.

Su llegada a Pumas en julio de 2025 no solo fortaleció la portería, sino que también le permitió mantener un alto nivel competitivo para seguir siendo titular en la selección de Costa Rica, aunque el equipo no logró clasificar al Mundial 2026.

Números y liderazgo en Pumas

En solo dos torneos con los universitarios, Navas ha disputado 26 partidos y 2,340 minutos, siendo sancionado con una sola tarjeta amarilla en la liga y una expulsión en la Leagues Cup. Su experiencia internacional y su liderazgo han convertido al costarricense en el referente indiscutible del equipo, además de capitán, aportando estabilidad y seguridad bajo los tres palos.

Factores que aseguraron la continuidad

Además de las mejoras salariales, la decisión de Navas de quedarse en México se vio influida por su comodidad con la ciudad y la cercanía con su familia, así como por la proyección deportiva de Pumas. La directiva se mostró dispuesta a cumplir con sus condiciones para mantener a su estrella, asegurando así un refuerzo clave para los próximos torneos.