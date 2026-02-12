Koulibaly rechaza volver a Europa y amplía su contrato con Al-Hilal

Kalidou Koulibaly renueva con Al-Hilal hasta 2027 y descarta su regreso inmediato al fútbol europeo

El futuro de Kalidou Koulibaly ya no admite dudas. El experimentado defensor senegalés ha decidido prolongar su etapa en el Al-Hilal, firmando una extensión contractual que lo mantendrá en la Saudi Pro League hasta 2027. A pesar de haber recibido propuestas para regresar al fútbol europeo, el central optó por dar continuidad a su aventura en Arabia Saudí.

El club de Riad confirmó oficialmente el acuerdo a través de un comunicado emitido por su junta directiva, encabezada por el príncipe Nawaf Bin Saad. La renovación extiende por una temporada adicional el vínculo del zaguero, cuyo contrato expiraba en junio de este año.

De Europa a Arabia: un recorrido de altibajos

Koulibaly aterrizó en el fútbol saudí en 2023 tras una transferencia cercana a los 23 millones de euros. Su llegada se produjo después de cerrar un ciclo exitoso en el Napoli, donde se consolidó como uno de los mejores centrales del continente, y de un paso más discreto por el Chelsea en la Premier League.

En el Al-Hilal encontró estabilidad y protagonismo. Desde su incorporación ha disputado 111 encuentros oficiales, consolidándose como pieza fundamental en la estructura defensiva del equipo, actualmente dirigido por Simone Inzaghi. Su liderazgo y experiencia han sido determinantes tanto en competiciones domésticas como internacionales.

Rendimiento y protagonismo

En la presente temporada, el defensor de 34 años ha participado en la Saudi Pro League, la King’s Cup y la AFC Champions League Elite. En el torneo continental marcó un gol, mientras que en la liga local ya suma dos tantos en diez apariciones. Su capacidad para aportar en el juego aéreo y su solidez defensiva siguen siendo sus principales fortalezas.

Aunque estuvo ausente varias semanas debido a su convocatoria con Senegal para la Copa Africana de Naciones, torneo que su selección conquistó, Koulibaly regresó recientemente a la acción. En sus últimos compromisos, el Al-Hilal logró mantener la portería en cero, reafirmando la importancia del central en la zaga.

Un objetivo claro: el Mundial 2026

La decisión de permanecer en Arabia también responde a una planificación personal. Koulibaly desea llegar en óptimas condiciones físicas al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Senegal, vigente campeona africana, aspira a ser protagonista en la cita mundialista, y el defensor quiere desempeñar un papel clave en ese desafío.

A sus 34 años, el central entiende que la continuidad y la estabilidad competitiva son factores esenciales para mantener su rendimiento al máximo nivel. Permanecer en un entorno donde se siente valorado y respaldado resulta estratégico tanto en lo deportivo como en lo personal.

Ambición compartida con Al-Hilal

La renovación también refuerza los objetivos del club saudí, que busca conquistar nuevamente la liga local y competir con fuerza en Asia. Koulibaly sigue los pasos de otros referentes del plantel, como Rúben Neves, quien recientemente también extendió su contrato.

Con este acuerdo, Al-Hilal asegura experiencia, jerarquía y liderazgo en su defensa, mientras que el jugador garantiza continuidad en un proyecto ambicioso. La apuesta es mutua: competir al máximo nivel en Arabia y llegar fortalecidos a los grandes retos internacionales que se avecinan.