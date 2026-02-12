Messi sufre una distensión en el isquiotibial y enciende las alarmas en el Inter Miami

El Inter Miami confirmó la lesión muscular de Lionel Messi y aplazó su amistoso en Puerto Rico mientras el club lidera la valoración económica de la MLS

El Inter Miami CF confirmó mediante un comunicado que Lionel Messi presenta una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda, dolencia que se produjo durante el reciente amistoso disputado ante Barcelona SC en Guayaquil, Ecuador. El club explicó que el atacante argentino terminó el compromiso con molestias que, tras evaluaciones posteriores, derivaron en el diagnóstico oficial.

Según detalló la institución de Florida, el futbolista fue sometido a estudios médicos complementarios que ratificaron la existencia de la lesión muscular. Aunque en un primer momento se optó por reposo y tratamiento conservador, las molestias persistieron, lo que obligó a reforzar el protocolo de recuperación. El regreso del capitán dependerá exclusivamente de su evolución física en los próximos días.

Reprogramación del partido en Puerto Rico

Debido a esta situación, el encuentro amistoso que estaba previsto frente a Independiente del Valle en Puerto Rico fue aplazado. El choque, inicialmente programado para esta semana como parte del cierre de la pretemporada, se disputará finalmente el 26 de febrero en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

El cambio de fecha fue acordado entre el club, los organizadores del evento y las autoridades locales, con el objetivo de garantizar la presencia del astro argentino y ofrecer un espectáculo completo a los aficionados. Las entradas adquiridas —que se agotaron en apenas 17 minutos— seguirán siendo válidas para la nueva jornada.

El propio Messi, a través de sus redes sociales, lamentó la postergación y agradeció el apoyo del público boricua. El rosarino reconoció que terminó el duelo en Ecuador con una molestia que le impidió entrenarse con normalidad y pidió comprensión a los seguidores, priorizando su recuperación para volver en óptimas condiciones.

Impacto deportivo en el arranque de la MLS

La baja temporal del número “10” representa un contratiempo para el conjunto dirigido desde los despachos por David Beckham, especialmente cuando el equipo se preparaba para el inicio de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS). Inter Miami viene de conquistar su primer título liguero en 2025, logro que consolidó su crecimiento deportivo tras la llegada de figuras como Sergio Busquets y Luis Suárez, además del propio Messi.

El cuerpo técnico ha activado un plan de recuperación progresivo, enfocado en evitar recaídas y asegurar que el delantero regrese al terreno de juego en plenitud física.

Inter Miami, el club más valioso de la MLS

Más allá del aspecto deportivo, la franquicia atraviesa un momento histórico en el plano económico. De acuerdo con un informe del medio especializado Sportico, el Inter Miami se posicionó como el club más valioso de la MLS en 2026, alcanzando una tasación de 1.450 millones de dólares, lo que representa un incremento del 22 % respecto al año anterior.

Con esta cifra, el conjunto de Florida superó a Los Angeles FC, que durante cuatro años lideró el ranking y actualmente está valorado en 1.400 millones de dólares. Completan el grupo de las cinco franquicias más cotizadas LA Galaxy, Atlanta United y New York City FC, siendo estos los únicos equipos que superan la barrera de los 1.000 millones.

El crecimiento sostenido de Inter Miami también está vinculado al desarrollo de nuevas infraestructuras y a la construcción de un estadio propio, factores que han impulsado significativamente su proyección financiera. En una liga donde el valor promedio de las franquicias se sitúa en 767 millones de dólares, el club floridano destaca como el principal referente económico y mediático.