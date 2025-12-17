Luis Suárez continuará en Inter Miami y jugará junto a Messi hasta 2026

Luis Suárez renueva con Inter Miami y seguirá siendo clave junto a Messi para defender el título de la MLS la próxima temporada

El Inter Miami vive días intensos tras consagrarse campeón de la MLS Cup por primera vez en su historia. Mientras Sergio Busquets y Jordi Alba se retiraron tras la final, Luis Suárez, a punto de cumplir 39 años, decidió que aún tiene fútbol para ofrecer y firmó la renovación con el club estadounidense.

A pesar de los rumores sobre un posible regreso a Nacional de Montevideo o su retiro definitivo, el delantero uruguayo seguirá defendiendo los colores del Inter Miami, donde se ha convertido en una pieza fundamental junto a Leo Messi.

Renovación oficial hasta 2026

Este miércoles, el club anunció oficialmente que Luis Suárez ampliará su contrato hasta diciembre de 2026. La decisión despeja dudas sobre su futuro, que se había intensificado tras no disputar minutos en la final de la MLS Cup contra Vancouver Whitecaps. Su continuidad llega después de la incorporación de Sergio Reguilón y la compra definitiva de Rodrigo De Paul, movimientos que refuerzan la plantilla para mantener la competitividad.

Suárez no solo seguirá en la MLS, sino que también lo hará junto a su amigo y socio futbolístico Leo Messi, que renovó hasta 2028. Ambos compartirán equipo con Reguilón, quien llega para ocupar el lugar dejado por la retirada de Jordi Alba.

Temporada destacada a pesar de la edad

A sus 38 años, Suárez ha sido titular en 47 de los 50 partidos disputados esta temporada, sumando 17 goles y 17 asistencias, solo superado por Messi, con 43 goles y 26 asistencias. Su aporte ha sido clave para que Inter Miami alcanzara el título, incluso entrando desde el banquillo en algunos partidos decisivos como los cuartos de final y semifinales.

El uruguayo llegó al Inter Miami en 2024 tras su paso por Gremio y, en dos temporadas junto a Messi, ha acumulado 42 goles, consolidándose como un referente del equipo.

Liderazgo y experiencia, claves del éxito

El club destacó que la experiencia y liderazgo de Suárez fueron fundamentales para conquistar tanto el Campeonato de la Conferencia Este como la MLS Cup. Su trayectoria y carácter han influido directamente en el éxito del equipo y en la integración de nuevos jugadores como Reguilón, quien reconoció la motivación extra de jugar al lado de Messi.

Con la renovación de Suárez, se descarta, al menos por ahora, la llegada de Timo Werner al Inter Miami, aunque otros clubes de la MLS, como San Jose Earthquakes, siguen interesados en el delantero alemán.

Un 2025 con objetivos claros

Con la plantilla reforzada y la continuidad de sus líderes históricos, el Inter Miami inicia la planificación de la próxima temporada con la mirada puesta en revalidar el título de la MLS. Luis Suárez, lejos de retirarse, continuará siendo un referente ofensivo y un vínculo de liderazgo dentro del vestuario, mientras comparte cancha con Messi y los recién llegados, consolidando un proyecto que aspira a mantener al club en la élite del fútbol estadounidense.