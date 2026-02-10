Luis Suárez silencia do Dragão con un gol en el descuento y enciende la liga portuguesa

Luis Suárez volvió a ser decisivo en el clásico portugués al marcar en el último suspiro y rescatar un punto clave para el Sporting de Lisboa

El Sporting de Lisboa logró un empate de enorme valor en su visita al Estádio do Dragão, gracias a la sangre fría y al oportunismo de Luis Javier Suárez, quien apareció en el último suspiro para firmar el 1-1 ante el Porto en uno de los duelos más determinantes de la temporada en la Primeira Liga de Portugal.

El delantero colombiano llegaba al clásico en buena racha, tras marcar en sus dos compromisos ligueros anteriores, y volvió a ser decisivo cuando más lo necesitaba su equipo, aunque su actuación durante buena parte del encuentro estuvo lejos de su mejor versión.

Un clásico tenso y con pocas concesiones

Desde el inicio, el choque entre líder y escolta se desarrolló con máxima intensidad y escaso margen para el error. Porto y Sporting se midieron conscientes de que el resultado podía marcar el rumbo del campeonato. Las defensas se impusieron y los delanteros vivieron rodeados de marcas, sin apenas espacios para desequilibrar.

Luis Suárez, titular en el frente ofensivo visitante, apenas encontró situaciones favorables para rematar. Al igual que otros hombres de ataque, quedó condicionado por un planteamiento cerrado y por la presión constante del rival. El partido avanzó con dominio alterno, pero sin ocasiones claras.

Fofana rompe el equilibrio

La igualdad se mantuvo hasta el tramo final, cuando el Porto logró adelantarse gracias a Seko Fofana, que debutaba con la camiseta de los dragones. Tras una serie de intentos dentro del área, el centrocampista encontró el hueco para batir a Rui Silva y desatar la euforia local.

El tanto parecía encaminar el triunfo del conjunto dirigido por Francesco Farioli, que veía cada vez más cerca una victoria que le habría permitido abrir una brecha importante en la clasificación.

Empuje final del Sporting y tiempo añadido eterno

Con el marcador en contra, el Sporting adelantó líneas y se lanzó en busca del empate. El colegiado añadió ocho minutos, un periodo en el que los lisboetas acumularon llegadas y el Porto se replegó, confiando en su solidez defensiva.

La resistencia local estuvo a punto de dar resultado, incluso con despejes bajo palos y una gran intervención defensiva de Varela en el minuto 96. Sin embargo, la presión terminó teniendo premio.

El penalti, la parada y el instinto goleador

En la última acción del partido, una mano dentro del área fue sancionada con penalti. Luis Suárez, que había pasado casi desapercibido durante el encuentro, asumió la responsabilidad desde los once metros.

Diogo Costa adivinó la intención y detuvo el primer disparo, pero el delantero colombiano reaccionó con rapidez, cazó el rebote y empujó el balón a la red para sellar el 1-1 definitivo en el minuto 100, silenciando el estadio.

Un gol clave en la lucha por el título

El empate impide que el Porto estire su ventaja en la clasificación. Los dragones siguen líderes con 56 puntos, mientras que el Sporting se mantiene segundo con 52, dejando la pelea por el campeonato completamente abierta y beneficiando también al Benfica, que recorta distancias.

Para Luis Suárez, el tanto supone el número 26 de la temporada y el 19 en liga, cifras que lo colocan como máximo goleador del campeonato, igualado con Vangelis Pavlidis.

Sanción y ausencia confirmada

No todo fue positivo para el atacante samario. Durante la segunda mitad vio una tarjeta amarilla que le hace alcanzar el límite, por lo que deberá cumplir un partido de sanción y se perderá el próximo compromiso ante Famalicão.

Aun así, su aportación vuelve a ser decisiva: en lo que va de 2026, Suárez ya ha marcado tres goles en tiempo de descuento, confirmando su capacidad para aparecer en los momentos más críticos.