El mítico Juan Mata pasa por el quirófano de urgencia tras fracturarse el codo en Australia

El futbolista asturiano ha sido intervenido con éxito tras sufrir una importante lesión durante un partido de la liga australiana con el Melbourne Victory, el jugador ya se recupera con el objetivo de regresar lo antes posible

Una de las leyendas del fútbol español como es Juan Mata ha tenido que someterse a una operación de forma repentina, el actual centrocampista del Melbourne Victory sufrió un serio contratiempo físico durante la disputa del encuentro correspondiente a la jornada 23 de la liga australiana. El partido, que enfrentaba a su equipo contra el Wellington Phoenix en el estadio AAMI Park, terminó con consecuencias muy negativas para el veterano jugador.

La jugada de la lesión tuvo lugar en los instantes finales de la primera mitad, al recibir un fuerte golpe. A pesar de las molestias evidentes, el exjugador del Valencia CF demostró un gran compromiso y quiso mantenerse sobre el césped para ayudar a sus compañeros. Logró aguantar el dolor compitiendo casi todo el encuentro, siendo sustituido finalmente en el minuto 88 de partido. Tras el pitido final, las pruebas médicas confirmaron las malas noticias: el jugador padecía una fractura en el codo izquierdo.

Esta rotura obligó a los servicios médicos a programar una intervención quirúrgica de urgencia para tratar la zona. Según ha comunicado el club de forma oficial, la operación se ha completado con total éxito. El propio futbolista quiso calmar a sus seguidores mediante sus redes sociales, compartiendo el mensaje "un día menos para volver". Además, aprovechó para agradecer el buen trato recibido por todo el equipo médico en el hospital.

De momento, no hay un plazo fijo para su vuelta. La evolución que presente su codo izquierdo durante las próximas semanas dictará cuándo puede volver a entrenar con normalidad. El técnico del equipo, Arthur Diles, ha indicado que lo más importante ahora es acompañar al mediocentro en su rehabilitación. Aun así, el objetivo principal es que pueda estar disponible antes de que termine la temporada actual.

Sus grandes años en el Valencia CF

Este parón pone pausa a la etapa australiana de un jugador con una trayectoria envidiable. Tras formarse en la cantera del Real Madrid, su salto a la fama se produjo al fichar por el Valencia CF en 2007. Durante sus cuatro temporadas en Mestalla, se ganó el cariño de la afición gracias a su visión de juego y calidad. Fue un fijo en el ataque y resultó clave para conquistar la Copa del Rey en 2008.

Su buen rendimiento le sirvió para dar el salto a Inglaterra, donde dejó huella defendiendo los colores del Chelsea FC y del Manchester United. Más tarde, continuó jugando para el Galatasaray turco y probó suerte en Japón. El futbolista asturiano posee un palmarés increíble, destacando grandes trofeos como la Champions League, la Europa League y la FA Cup. Además, es historia de nuestro fútbol al ser miembro de la selección española que ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.