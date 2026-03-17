Mourinho, en el foco: su etapa en el Fenerbahçe bajo revisión de la UEFA

La UEFA investiga al Fenerbahçe por presuntas irregularidades contractuales en varias operaciones recientes

El nombre de José Mourinho entra en escena tras la investigación de la UEFA sobre el FenerbahçeImago

El Fenerbahçe se encuentra bajo la lupa de la UEFA tras la detección de posibles irregularidades financieras en varios contratos vinculados a fichajes recientes. Entre los nombres señalados aparecen figuras de peso como José Mourinho, Kerem Aktürkoğlu, Milan Škriniar y Diego Carlos.

La investigación, impulsada por el comité de Fair Play Financiero, se centra en la forma en que el club ha estructurado ciertas operaciones, lo que ha generado dudas en el organismo europeo.

Una auditoría que destapa dudas en las cuentas

Un equipo compuesto por inspectores de la UEFA y expertos externos analizó las finanzas del club turco a finales de enero. Tras esta revisión, se elaboró un informe con conclusiones negativas que ha obligado a la entidad a presentar explicaciones adicionales y documentación detallada.

El caso más delicado gira en torno a Aktürkoğlu. Según las informaciones, parte de los pagos relacionados con su fichaje no habrían sido gestionados directamente por el club, sino por una empresa privada vinculada al exdirectivo Hakan Safi. Este tipo de prácticas ha encendido las alarmas en la UEFA, que exige transparencia total en los movimientos financieros.

El papel de Mourinho en la investigación

Aunque el nombre de Mourinho aparece en el informe, no existen indicios de que haya cometido ninguna infracción. Sin embargo, su inclusión en el caso añade relevancia mediática a la situación.

El técnico portugués, actualmente al frente del Benfica, vuelve a estar en el centro de la atención, esta vez por cuestiones administrativas más que deportivas. Su etapa en el club turco forma parte del análisis global que está llevando a cabo la UEFA.

Presión para regularizar los contratos

Desde el organismo europeo se ha solicitado al Fenerbahçe que realice ajustes en varios acuerdos contractuales, especialmente en el caso del internacional turco. La prioridad es que todos los pagos se canalicen a través de las cuentas oficiales del club.

De hecho, la directiva ya ha iniciado conversaciones con Safi para corregir estas prácticas. La intención es evitar que el caso escale y pueda derivar en sanciones más severas.

Riesgo de sanciones y tensión en el entorno

El escenario actual mantiene en alerta al club, ya que las posibles consecuencias no se limitarían a una multa económica. Dependiendo de la gravedad de las irregularidades, podrían aplicarse medidas disciplinarias más estrictas.

Además, la normativa de la federación turca contempla que ciertas infracciones administrativas puedan tener repercusiones deportivas, lo que incrementa la preocupación en el entorno del Fenerbahçe.

Un desenlace aún por resolverse

La investigación sigue en curso y se espera que la UEFA emita una resolución en las próximas semanas. Mientras tanto, el club trabaja contrarreloj para aclarar la situación y evitar un castigo que podría afectar tanto a su imagen como a su futuro competitivo.

Lo que comenzó como una revisión financiera podría convertirse en un caso de mayor alcance si no se presentan explicaciones convincentes. El desenlace marcará el rumbo inmediato de una entidad que vuelve a estar en el centro del debate europeo.