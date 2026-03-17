Muniain, opción inesperada para el banquillo de San Lorenzo

El exfutbolista Iker Muniain entra en la lista de candidatos para dirigir al San Lorenzo tras su primera experiencia como entrenador en España

El San Lorenzo se encuentra en plena búsqueda de técnico después de la destitución de Damián Ayude, quien dejó el cargo tras una dura derrota en el torneo local. La directiva, encabezada por Sergio Costantino, ya trabaja en la elección de un sustituto para encarar los últimos compromisos del campeonato Apertura.

El club necesita una reacción inmediata y, por ello, analiza diferentes perfiles que puedan revertir la dinámica del equipo en un tramo decisivo de la temporada.

Muniain aparece como alternativa inesperada

Entre los nombres que han surgido en las últimas horas destaca el de Iker Muniain, quien tuvo un paso reciente por la institución como jugador y mantiene un fuerte vínculo emocional con el club.

Actualmente, el vasco está iniciando su carrera en los banquillos al frente del CD Derio, en categorías inferiores del fútbol español. A pesar de su corta experiencia, su perfil genera interés y simpatía dentro de algunos sectores del club.

Según diversas informaciones, el propio Muniain vería con muy buenos ojos asumir el reto, ya que tiene gran predisposición para dirigir al equipo argentino en esta etapa.

Otros candidatos con mayor experiencia

Más allá del nombre del exjugador español, la dirigencia maneja una lista de entrenadores con mayor recorrido. Entre los principales candidatos figuran Hernán Crespo, Ariel Holan, Néstor Gorosito y Cristian González.

Estos perfiles cuentan con experiencia contrastada, lo que podría ser clave para un equipo que necesita resultados inmediatos. Sin embargo, algunas opciones, como la de Crespo, podrían resultar complicadas debido a sus exigencias económicas.

También han aparecido nombres secundarios como Martín Palermo, aunque su llegada tampoco sería sencilla.

Limitaciones económicas condicionan la elección

Uno de los principales obstáculos para San Lorenzo es su situación financiera. El club no atraviesa su mejor momento en este aspecto, lo que limita seriamente la posibilidad de contratar a un entrenador de alto perfil.

Esta realidad obliga a la directiva a buscar alternativas más accesibles, priorizando proyectos que se ajusten a un presupuesto reducido pero que puedan aportar soluciones inmediatas en lo deportivo.

Un cambio necesario en un momento crítico

La etapa de Ayude al frente del equipo dejó números irregulares, con un balance que no logró convencer a la dirigencia ni a la afición. En el actual torneo, los resultados tampoco acompañaron, lo que precipitó su salida.

Ahora, el club se enfrenta a una decisión clave que marcará su futuro cercano. La elección del nuevo entrenador será determinante para intentar reencauzar la temporada y recuperar la competitividad.

Un banquillo abierto y sin decisión final

Por el momento, no hay una decisión definitiva. San Lorenzo continúa evaluando opciones y manteniendo contactos, sin descartar ninguna alternativa.

En este escenario, el nombre de Muniain añade un componente especial por su historia con el club, aunque su falta de experiencia podría jugar en su contra. Mientras tanto, la dirigencia busca el equilibrio entre proyecto deportivo, viabilidad económica y urgencia de resultados.