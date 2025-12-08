Neymar cumple su función y deja en el aire su continuidad: "Tengo que decidir mi futuro"

Neymar resurge como héroe en Vila Belmiro y lidera la salvación de un Santos que rozó el abismo en el Brasileirao

La figura de Neymar volvió a iluminar Vila Belmiro en un momento crítico. A sus 33 años, el astro brasileño se transformó en una especie de “Redentor del Peixe”, guiando al equipo hacia la permanencia en la élite del fútbol brasileño pese a arrastrar una dolorosa lesión de menisco. Su esfuerzo, descrito por muchos como heroico, permitió que Santos cerrara la temporada con una racha perfecta que culminó en la clasificación a la Copa Sudamericana.

Un final de temporada con máxima tensión

El último duelo ante Cruzeiro comenzó con nervios. Un gol de Gabigol, formado precisamente en Santos, silenció momentáneamente el estadio. Sin embargo, el VAR terminó anulando la jugada por un ajustado fuera de juego. A partir de ese instante, el equipo paulista tomó las riendas del partido y frenó el fantasma del descenso que los persiguió durante casi toda la campaña.

Santos, que llegó a la jornada final rozando el abismo, terminó imponiéndose con un contundente 3-0, gracias a los tantos de Thaciano (doblete) y João Schmidt. Con estos tres puntos, el equipo escaló hasta el 13º lugar con 47 unidades.

El renacer de Neymar

Paradójicamente, este tramo decisivo coincidió con la mejor versión de Neymar desde su regreso al club. Marcó y asistió ante Sport Recife, firmó un hat-trick contra Juventude y, pese a su lesión, se mantuvo en el campo cada vez que el equipo más lo necesitó. En total, cerró el curso con 11 goles y 4 asistencias, números que fueron vitales para la salvación.

En el choque final, nuevamente participó en la jugada del segundo gol, demostrando una vez más su influencia en el juego colectivo. Cada intervención suya transmitía liderazgo y determinación.

El propio Neymar reconoció que el 2025 fue uno de sus años más duros. Las lesiones lo persiguieron durante meses y la presión mediática terminó por afectarlo emocionalmente. Incluso admitió haber buscado apoyo psicológico tras recibir duras críticas en un partido contra Flamengo, un gesto poco habitual en él.

“Mi estado emocional llegó a cero”, confesó. ��Tuve que pedir ayuda porque ya no tenía fuerzas para levantarme solo”.

El futuro del ídolo

Con su contrato a punto de expirar, Neymar mantiene la incertidumbre sobre su continuidad. No obstante, dejó clara su postura: “Mi corazón es del Santos”, afirmó, aunque pidió tiempo para descansar y tomar una decisión con tranquilidad. Lo cierto es que su aporte en este tramo final lo volvió a posicionar como el principal referente del club y como el hombre clave en la permanencia.