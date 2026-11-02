Paco Jémez, despedido; suena José Luis Mendilibar...

El técnico cordobés ha visto cortada de raíz su aventura en Marruecos en una jornada donde los técnicos españoles están muy presentes en el mercado

La primera derrota del Raja Casablanca en la presente temporada, acaecida este domingo ante el Renaissance Berkane, ha provocado la destitución del andaluz Paco Jémez como entrenador cuando apenas llevaba dos meses al frente del histórico club capitalino.

Así lo ha hecho público el Raja, quien ha señalado a los malos resultados (2 victorias, 4 empates y dicha derrota) y al juego del equipo para justificar el despido del técnico español. Según apunta, no ha cumplido con las expectativas que había puestas en él.

"El Raja Club Athletic anuncia su decisión de poner fin a su relación contractual con el entrenador del primer equipo. Esta decisión llega tras una evaluación exhaustiva de la situación deportiva del equipo, ya que los resultados obtenidos, la calidad del juego y el nivel de evolución general del equipo no han estado a la altura de las expectativas y los objetivos deportivos establecidos por el club", señala en el comunicado.

El Raja explica el despido de Paco Jémez porque busca un cambio de rumbo tras este irregular inicio. "Tras estudiar y evaluar la etapa anterior, la comisión deportiva, junto con la dirección deportiva, ha considerado que es necesario introducir un cambio al frente del cuerpo técnico, con el fin de aportar una nueva dinámica al equipo y seguir trabajando para alcanzar las ambiciones deportivas del club", añade.

En Turquía quieren a Mendilibar

El despido de Paco Jémez en Marruecos no es la única novedad con respecto a los técnicos españoles en el mercado. Otro de los nombres que están apareciendo de forma frecuente en las últimas semanas es el de José Luis Mendilibar, quien también fue despedido por Olympiacos poco antes de empezar la Europa League -y sustituido por Imanol Alguacil-.

El ex del Sevilla FC sonó hace unos días para el Espanyol, pero no es la única opción en la que aparece, pues el fútbol turco también se ha fijado en él y según asegura Bein Sport su nombre está muy presente en el mercado. De hecho, ya sonó hace dos semanas con fuerza para el Fenerbahçe, que finalmente dio la oportunidad al neerlandés Dirk Kuyt, en el banquillo.

Carlos Vicens, favorito para hacerse con el Lyon

El tercer nombre español que podría, en su caso, incorporarse a un histórico club es el de Carlos Vicens, que aparece como el candidato mejor colocado para suplir al franco-portugués Paulo Fonseca en el Olympique de Lyon.

Fonseca ha comunicado a sus jugadores este lunes que deja el club para hacerse cargo del Sporting de Portugal, donde suplirá a Rui Borges. Con el Lyon tercero en la Ligue 1, a tres puntos del líder PSG, su banquillo es uno de los más apetecibles.

La llegada de Vicens se concretaría, según medios franceses la próxima semana, durante el parón para las selecciones. Y esta semana, el equipo estaría dirigido por un técnico interino. El técnico español, que fue adjunto de Pep Guardiola en el Manchester City, viviría su segunda experiencia como primer técnico en un equipo profesional, tras haber entrenado al Braga en 2005, con quien alcanzó las semifinales de la Europa League.