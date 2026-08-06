Palo a Salah por su fichaje por el Trabzonspor: "Me parece un nivel demasiado bajo"

El jugador egipcio aterriza en el Trabzonspor bajo la crítica de Jamie Carragher, afirmando, sobre el futuro del ex del Liverpool, que "estaba convencido de que acabaría en el AC Milan, la Juventus o en algún sitio por el estilo"

Mohamed Salah es oficialmente nuevo jugador del Trabzonspor. El jugador egipcio, tras nueve años defendiendo la camiseta del Liverpool, ha firmado por el equipo turco para las dos próximas temporadas. De esta manera, las críticas no han tardado en llegar para el extremo derecho por la decisión tomada, pese a que podría haber tenido otras opciones en este mercado de fichajes. Jamie Carragher ha querido valorarlo.

La afición del Trabzonspor le recibió en el día de ayer por todo lo alto, consciente del nivel de la figura de Mohamed Salah. Pese a ello, Jamie Carragher ha cargado contra el delantero afirmado que Turquía "me parece un nivel demasiado bajo", apuntando la posibilidad que podría haber tenido de jugar en ligas como la de Italia, en la Serie A. Además, el exfutbolista ha destacado la importancia de las "exigencias salariales" del egipcio.

Jamie Carragher: "Creo que podría jugar en la Serie A"

De esta manera, Jamie Carragher, en el podcast Football Ramble, valoró la incorporación de Mohamed Salah por el Trabzonspor, en uno de los movimientos más inesperados de este mercado de fichajes: "Nunca creí que fuera a irse a Arabia Saudí, porque, en primer lugar, es demasiado bueno para eso. Creo que podría jugar en la Serie A. Para mí, Turquía me parece un nivel demasiado bajo".

En este sentido, el exjugador inglés afirmó, sobre el futuro de Mohamed Salah, que "estaba convencido de que acabaría en el AC Milan, la Juventus o en algún sitio por el estilo. Quizá su salario fuera un problema. No lo conozco, nunca he hablado con él, pero, por lo que veo, es como (Cristiano) Ronaldo. Tiene muchísima motivación, sus estadísticas lo son todo para él".

Jamie Carragher: "Sus exigencias salariales han echado para atrás a algunos"

Jamie Carragher hizo especial hincapié en las exigencias salariales de Salah, determinantes para que otros pretendientes decartansen su fichaje en este mercado: "Pensé que, por cierto, aún podría hacerlo en Turquía, pero creía que querría jugar en un club de verdadero prestigio. Obviamente, sus exigencias salariales han echado para atrás a algunos, pero pensé que quizá podría moderarlas un poco para conseguir un club mejor.

Por último, el exjugador inglés explicó que "ir al AC Milan o la Juventus, jugar en San Siro, seguir disputando partidos importantes, seguir jugando en Europa... Turquía me da la sensación de que, simplemente, él es mejor que eso". En cualquier caso, Mohamed Salah ha firmado hasta 2028 por el Trabzonspor, en una nueva etapa en su carrera que se suma a las ya vividas en el Basilea, Chelsea, Fiorentina, Roma y, por último, Liverpool.

Mohamed Salah cuenta las horas para su estreno en Turquía

Además, a Salah se le cerraron otras puertas como la del Besiktas, tal y como confirmó su presidente, Serdal Adali, que afirmó que no querían "este traspaso. No fichamos a este jugador. Se ha dicho que el Beşiktaş dejó escapar el acuerdo, pero no es cierto: fuimos nosotros quienes nos retiramos de la mesa de negociaciones". Tras ello, la oferta del Trabzonspor terminó siendo aceptada por el jugador egipcio, que quedó libre.

Mohamed Salah podría debutar con el Trabzonspor la semana que viene, en el estreno en la liga de Turquía contra el Kasimpasa. Con Fatih Tekke a los mandos, el extremo tendrá un rol indiscutible en el once inicial, dispuesto a hacer historia en un nuevo país tras dejar su legado en Anfield defendiendo los colores del Liverpool. El egipcio se pondrá a las órdenes del técnico turco en los próximos días y conocerá a sus nuevos compañeros.

Mohamed Salah, tras confirmarse su fichaje por el Trabzonspor, se unirá a compañeros en la parcela ofensiva como Denis Dragus, Ernest Muci, Paul Onuachu o Noah Saviolo, entre otros.